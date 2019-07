A economia será reaquecida?; ministros contra hackers e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (30) bem informado:

As quentes do dia

Juros mais baixos bastarão para reaquecer a economia?

Copom pode anunciar corte na Selic na quarta, mas redução na taxa de juros é só uma parte do que país precisa para destravar o crescimento

Governo reúne ministros contra enxurrada de ataques hackers

Encontro vai discutir mecanismos de segurança na comunicação entre membros do governo federal

O que deve fazer o Fed anunciar seu 1º corte de juros em mais de 10 anos

Expectativa geral é de que o banco central dos EUA anuncie corte de 0,25 ponto percentual na quarta-feira

Um dos maiores fundo de pensão do mundo, CPPIB quer investir mais no país

Gestora se tornou sócia do Grupo Votorantim na Companhia Energética de São Paulo e, recentemente, participou de consórcio para tentar comprar a TAG, da Petrobras

Brasil espera que acordo com Paraguai sobre Itaipu seja cumprido

Assinado em maio, o acordo busca resolver o desequilíbrio na compra de energia pelo Paraguai; quatro políticos paraguaios já deixaram o governo

Em balanço pós-Galló, Renner mostra como vai transformação digital

Analistas esperam mais um balanço positivo da varejista; ações valorizaram 22% desde o começo do ano e quase 70% nos últimos doze meses

Campeã na Bolsa em 2019, CSN divulga resultados

Segundo analistas, a expectativa é que o conglomerado reporte receita de cerca de 6,6 bilhões de reais, avanço de 18% sobre igual período de 2018

Política e Mundo

Número de mortos em rebelião no Pará sobe para 57

A rebelião começou quando um grupo de presos da facção Comando Classe A invadiu a ala do Comando Vermelho (CV) e colocou fogo em uma das celas

PT pede investigação contra Moro por prevaricação e abuso de autoridade

Partido baseou pedido em supostas trocas de mensagens entre integrantes da Lava Jato divulgadas pelo site The Intercept Brasil

Novas negociações comerciais EUA-China inspiram otimismo e prudência

Representantes dos dois países se encontrarão para uma nova negociação comercial, mas desde que se acordou uma trégua, não houve grandes avanços na questão

Estado de Nova York descriminaliza maconha, mas rejeita legalização

Posse de quantidades pequenas da droga será punida com multas, e não com penas de prisão; governador Andrew Cuomo tem objetivo de legalizar a erva

Chanceler paraguaio renuncia em meio a crise por acordo com Brasil

A oposição acusou o governo de ter negociado em segredo e de forma desvantajosa para o país o acordo relacionado à compra de energia de Itaipu

Enquanto você desligou

Há conversa sobre acordo entre EUA e Mercosul, diz Paulo Skaf

Presidente da Fiesp disse ter deixado claro seu posicionamento a favor do acerto em reunião realizada com o secretário de comércio americano, Wilbur Ross

Softbank investe 1 bilhão de reais em emissão de papéis do Inter, diz site

O banco mineiro levantou 1,3 bilhão de reais. Para tanto, cada unit foi precificada a 39,99 reais, 4,8% a menos do que o valor do da última sexta-feira

Itaú Unibanco tem lucro recorrente de R$7 bi no 2º tri

Grupo financeiro também anunciou programa de demissão voluntária envolvendo todas as companhias no Brasil

Com queda de quase 21%, Multiplan tem lucro de R$ 115 mi no 2º tri

Empresa afirmou que recuo ocorreu após adquirir participação no BH Shopping, e também pelo impacto nas despesas de remuneração

Exportações de suco de laranja fecham safra 18/19 com queda de 20%

Os envios costumam ultrapassar a marca de 1 milhão de toneladas por ano, sendo esta a segunda safra da série histórica a terminar abaixo do valor

Xiaomi terá guarda-chuva de fibra de vidro e escova de dentes conectada

Em feira em São Paulo, a fabricante chinesa mostrou seus novos produtos para o Brasil, incluindo o smartphone Mi 9T, o primeiro com câmera retrátil

Motoristas e cobradores de SP decidem parar por três horas nesta quarta

A decisão é um protesto da categoria contra o que o chamam de desmonte do sistema de transporte público pelo prefeito Bruno Covas

Agenda

Nesta terça-feira (30), nos EUA, o Conference Board divulga o índice de confiança do consumidor, de julho, que pode antecipar a atividade econômica. E o Bureau of Economic Analysis libera os dados referentes a gastos pessoais do consumidor em junho, assim como o Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) também de junho, além do acumulado do ano. Esse dado é uma das formas de medir a inflação. Há, também, a divulgação do deflator do PCE. Já a National Association of Realtors atualiza as vendas pendentes de moradias, referentes a junho, número considerado a principal indicador de atividade do setor imobiliário. Ainda falando em imóveis, a Standard & Poor’s divulga seu índice (S&P/CS) com a evolução do valor do mercado imobiliário em 20 regiões dos EUA.

E, na China, há a divulgação do PMI (Índice de Gerente de compras) do setor de manufatura, que pode dar dicas da atividade econômica do país.