A economia antes do coronavírus; Bolsonaro no G20 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (26) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Prévia do PIB de janeiro traz últimos suspiros da economia sem coronavírus

Indicador deve apresentar expansão fraca e não capta ainda a crise de saúde pública

G20 se reúne em vídeo contra a covid-19 — Bolsonaro participa

Países devem apresentar um plano de ação global para injetar recursos numa economia que deve fechar o ano em recessão, segundo FMI

Em meio a pacote trilionário, EUA divulgam dados de desemprego

A expectativa é que o número de americanos pedindo auxílio desemprego pode ser de cerca de 1 milhão de pessoas na semana passada, o maior desde 1982

Câmara aprova projeto que regulamenta telemedicina

Projeto autoriza uso da telemedicina no Brasil em quaisquer atividades da área de saúde, enquanto durar a crise da covid-19

Após dia de empolgação, mercados voltam a fechar em baixa na Ásia

O índice futuro do S&P 500, que reúne as maiores empresas dos Estados Unidos, era negociado em baixa de cerca de 1,2% às 7h

Corte em salários de servidores poderia garantir renda a 55 milhões

Proposta de grupo de economistas tem intenção de atender adultos que não têm emprego formal, nem são beneficiários de programas de assistência

Abílio Diniz: Guedes vai colocar R$ 600 bilhões na economia

De acordo com empresário, mesmo com as convicções liberais, ministro está “na mesma página” quando se fala em investimentos para a retomada

Para Itaú BBA, crise deve fazer Ibovespa fechar em 2020 em 94 mil pontos

Para o superintendente de renda variável do Itaú BBA, quarentena é importante para que crise econômica dure pouco tempo

Via Varejo tem prejuízo no fim 2019 afetado por ajuste de fraude contábil

Excluindo os ajustes, a dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio teve um lucro operacional de 78 milhões de reais

Política e mundo

Mandetta diz que quarentenas por coronavírus foram precipitadas

Ministro da Saúde endossou fala do presidente Bolsonaro, que disse, mais cedo, que vai pedir o isolamento apenas de idosos e pessoas dos grupos de risco

Distanciamento social desacelera contágio de coronavírus em Nova York

O governador do local disse que as projeções de pacientes hospitalizados pelo vírus estão aumentando em ritmo mais lento do que o previsto

Enquanto você desligou…

Postos veem queda de 50% nas vendas e temem quebrar

A redução das vendas ocorre como consequência das restrição de deslocamento para combater a expansão do novo coronavírus

Não são investidores da B3 que definem fim de isolamento social, diz Maia

Deputado afirmou que perdas financeiras em razão da pandemia de coronavírus não serão impostas sobre as medidas de contenção da disseminação

É falso que Itália tenha registrado 232 mortes de crianças pela covid-19

O governo italiano não havia registrado óbitos de pessoas com menos de 30 anos até o dia 24 de março

Lucro da JBS dispara no quarto trimestre e supera previsões

O lucro líquido de 2,43 bilhões de reais para os últimos três meses do ano passado representa um salto sobre os cerca de 560 milhões obtidos um ano antes

Agenda

Nesta quinta-feira (26), os Estados Unidos divulgam os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) de 2019, com o crescimento da região no ano passado.

O país também divulga as vendas e os estoques no varejo no mês de fevereiro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até novembro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Ainda por lá, será divulgada a balança comercial de fevereiro, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período.

Frase do dia

“Não é um teste se você sabe que vai funcionar.” — Jeff Bezos