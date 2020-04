“A crise financeira está quase no final”, diz André Esteves 

Para André Esteves, sócio sênior do banco de investimentos BTG Pactual (parte do grupo que controla exame), a crise financeira, que derrubou os mercados em todo o mundo reflexo da pandemia do coronavírus (Covid-19), está próxima do fim.

Em entrevista realizada por Felipe Miranda, no canal do BTG Pactual, no Youtube, Esteves afirmou que os dias de alta volatilidade das bolsas e rápido ajuste nos portfólios estão ficando para trás devido a forte atuação dos bancos centrais mundiais.

”Os mercados estão ganhando funcionalidade. Isso não signfica que vão ganhar preço. Estão menos líquidos do que estavam há três semanas, mas deixaremos a disfuncionalidade para trás.”

Com o final da crise financeira, o mercado brasileiro enfrentará uma nova crise: a econômica. Segundo ele, essa crise é completamente atípica de tantas já ocorridas no Brasil. Ela será menos aguda e mais demorada.

“Nós brasileiros temos um longo histórico de crise. Mas algumas mudanças comportamentais e estruturais que vêm atreladas a essa crise nos acompanharão por um período maior do que o estimado”, acrescenta.

Ao comparar a crise que virá com as outras crises dos anos 90, como a da Ásia, Russia e do Brasil, em 1999, ele afirma que agora não existe nenhum país que poderá nos socorrer financeiramente, já que as grandes economias também foram afetadas pelo coronavírus. “A angústia biomédica irá passar, mas as consequências econômicas serão fortes.” Assista a entrevista na íntegra abaixo: