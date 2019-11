A ciranda do dólar; o TSE de frente para o século 21 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

De fake news a biometria: o TSE de frente para o século 21

A Justiça Eleitoral brasileira inovou com as urnas eletrônicas; agora, analisa o uso de assinaturas digitais para a criação do novo partido de Bolsonaro

A ciranda do dólar: por que câmbio em R$ 4,21 é o novo normal?

Guedes deu entrevista ontem afirmando que a alta do dólar está dentro do previsto e é reflexo de uma mudança na política econômica brasileira

Justiça peruana liberta Keiko Fujimori, investigada no caso Odebrecht

Anulação da prisão preventiva já era esperada por muitos, a surpresa ficou por conta da rapidez com a qual os sete juízes anunciaram a decisão

Alibaba abre capital em Hong Kong e acelera expansão

Para uma empresa que vale mais de 500 bilhões de dólares, e com ações listadas em dois continentes, seguir crescendo fora e dentro da China é uma obrigação

Política e Mundo

Forte terremoto deixa seis mortos e 150 feridos na Albânia

O sismólogo albanês Rrapo Ormeni afirmou que este foi o terremoto mais intenso registrado na região de Durres desde 1926

Líder republicano é acusado de atuar em complô com Ucrânia

Defensor fervoroso do presidente, Devin Nunes é o mais alto representante do partido no Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados

Campanha de Bolsonaro teve 11 milhões de santinhos sem declarar à Justiça Eleitoral

PSL de 5 estados bancou gasto de R$ 420 mil com materiais, parte com verba pública, contrariando discurso do presidente, segundo reportagem da Folha

Em dez meses, Rio já tem recorde de pessoas mortas por policiais

De janeiro a outubro, 1.546 pessoas foram mortas por policiais – doze a mais do que os 1.534 mortos registrados em todo 2018

Fachin nega suspender julgamento que pode anular sentença de Lula

Recente entendimento do STF de que os réus delatados devem falar depois dos delatores pode afetar caso do sítio de Atibaia

Enquanto você desligou

“Tudo pode acontecer”, diz Bolsonaro sobre saída do Mercosul

Em entrevista, o ministro das Relações Exteriores havia dito que não está descartada a saída do Brasil do bloco

Com greve na Petrobras, Justiça bloqueia contas de sindicatos

Além de multa, que já havia sido ordenada por juiz, Petrobras conseguiu que contas fossem bloqueadas e mensalidades de empregados suspensas

Áreas de partilha devem ter pico de 3,9 milhões de barris por dia em 2031

Hoje, produção total do Brasil tem média de 2,9 milhões de barris por dia; áreas de partilha garantem percentual da produção à União

Ericsson investirá R$1 bi para desenvolver 5G no Brasil, diz executivo

Fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações planeja desenvolver nova linha de montagem dedicada a produtos 5G que serão fornecidos para a AL

Minerva quer fazer IPO da Athena Foods em abril de 2020

Frigorífico considera, no entanto, riscos associados à operação na Argentina, onde a subsidiária Athena obtém cerca de 30% de suas vendas líquidas

Agenda

Terça-feira (25) é dia de discursos na Zona do Euro. As falas de Couré e de Luis de Guidos, do Banco Central Europeu, geralmente dão pistas sobre a condução da política monetária da região.

Já nos Estados Unidos, teremos diversos dados que indicam como está a saúde da economia americana: a Balança Comercial de Bens de outubro, o Nível de Estoques do Varejo, o Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20, a Confiança do Consumidor, as vendas de Casas Novas e o Estoques de Petróleo Bruto Semanal.

Além disso, haverá o discursos de Brainard, membro do FOMC americano, órgão equivalente ao Copom brasileiro.