A carta de Buffett: preços altos não favorecem grandes aquisições em 2019

O megainvestidor Warren Buffett está buscando “uma aquisição gigantesca”, mas não está muito otimista de que vai conseguir uma.

O bilionário escreveu neste sábado em sua carta anual para os acionistas que as perspectivas de realizar um grande negócio para o conglomerado Berkshire Hathaway Inc BRKa.N “não são boas”, porque os preços estão altos para negócios que possuem boas perspectivas de longo prazo”.

É um problema para o presidente do Berkshire, cuja empresa está controlando 112 bilhões de dólares em dinheiro e outros ativos de baixo retorno que estão com dificuldades há anos.

“Nos anos adiante, esperamos mover muito do nosso excesso de liquidez em negócios que a Berkshire comandará permanentemente. A perspectiva imediata para isso, contudo, não é boa: os preços estão muito altos para negócios que possuem boas perspectivas de longo prazo”, escreveu Buffett.

“Essa realidade desanimadora significa que 2019 deve nos ver expandindo nossas posições em equities negociáveis. Mas continuamos, contudo, esperando por uma aquisição gigante”.

A perspectiva de tal acordo “faz meu coração bater mais rápido”, disse o investidor de 88 anos.

Mas Buffet afirmou que não vai ser surpreendido sem recursos que pode usar caso as condições do mercado se deteriorem. Algumas das transações do bilionário na última década incluíram acordos complexos com empresas em dificuldade, incluindo na esteira da crise econômica de 2008.

A corretora de Buffet, contudo, coleciona recursos de negócios e indivíduos, dinheiro que Buffet e seus assessores usam para realizar outros investimentos.