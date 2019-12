A bolsa sem limites; o risco Flávio Bolsonaro e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após passar os 115 mil, até onde vai o Ibovespa em 2019?

Nesta sexta-feira, as atenções se voltam para o índice de inflação no Brasil e os dados de PIB nos Estados Unidos

Risco Flávio: uma questão em aberto para o governo Bolsonaro em 2020

Presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem não ter “nada a ver” com as investigações sobre seu filho, numa tentativa de afastar a crise do governo

O que o mundo pode esperar da América Latina em 2020?

A América Latina não teve um ano fácil. A EXAME, Ian Bremmer, Steven Levitsky, Susan Segal e Oliver Stuenkel deram suas previsões para 2020 na região

Macau “celebra” 20 anos de obediência à China

Ex-colônia portuguesa que viu seu PIB decolar com permissão de cassinos é usada pelo governo chinês como exemplo de subordinação a ser seguido por Hong Kong

Crescimento da economia do Reino Unido no 3º tri é revisado para cima

Economia cresceu 0,4% no terceiro trimestre, contra estimativa anterior de 0,3%

México faz alto reajuste no salário mínimo, experimento de efeito incerto

País vai elevar o piso em 20% em 2020, um reajuste sete vezes maior do que a inflação, e que vem após um salto de 16% este ano; economistas estão divididos

Política e mundo

Flávio Bolsonaro nega lavagem e diz que PM comprou R$ 21 mil em chocolate

Valores pagos pelo policial militar em três anos seriam suficientes para adquirir pelo menos 182 panetones vendidos na loja do senador

Advogado de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, abandona caso

Em nota, ele diz que saiu do caso por “motivos de foro íntimo” e reafirma a inocência

Bolsonaro diz que parecer preliminar é pela sanção de fundo eleitoral

A fala do presidente ocorre depois da afirmação de que, se houvesse brecha, ele vetaria o valor de R$ 2 bilhões aprovado pelos parlamentares

MPF denuncia presidente da OAB por chamar Moro de “chefe de quadrilha”

Se for condenado, Felipe Santa Cruz pode ser sentenciado a até dois anos de prisão; órgão também pediu o afastamento do cargo

Câmara dos EUA aprova acordo comercial substituto do Nafta

O novo acordo USMCA, entre Estados Unidos, México e Canadá, foi aprovado com facilidade na Câmara. O texto agora segue para o Senado

Enquanto você desligou…

Fundos de previdência podem investir em títulos públicos estrangeiros

Com a resolução aprovada pela CMN, as novas regras passam a valer em 1º de janeiro

Fundo Pátria adquire a Concessionária Auto Raposo Tavares

Gestora pretende investir, nos próximos quatro anos, aproximadamente 500 milhões de reais em melhorias na infraestrutura existente

Governo regulamenta dispensa de licenças para atividades de baixo risco

Todos os órgãos que emitem licença de funcionamento terão que estabelecer uma medida de risco para cada tipo de negócio antes da liberação

Acordo da Base de Alcântara entra em vigor

O acerto foi assinado em março em Washington, e precisou ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para ser validado

Conselho da Raízen aprova empréstimo de R$ 800 mi com o Bradesco

A operação terá um prazo de até 90 dias e será na modalidade de cédula de produto rural-financeira

Governo estabelece novas regras para liberação de débito em conta corrente

As normas garantem aos titulares das contas o direito de cancelar, a qualquer momento, as autorizações de débito em conta

Corretora Vitreo busca investidor estratégico para crescer cinco vezes

Gestora, que obteve aval para atuar como plataforma de investimento, quer ter R$ 15 bilhões sob gestão. Para isso, pode estreitar laços com a Empiricus

Agenda

Nesta sexta-feira (20), os Estados Unidos divulgam quanto foi o Produto Interno Bruto do terceiro trimestre. O resultado é esperado pelo mercado e deve influenciar na bolsa brasileira e na negociação do dólar. Também será divulgado o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) em novembro. O indicador mede a evolução dos preços dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores para fins de consumo, excluindo alimentos e energia.

A Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país, e a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Ainda na terra de Donald Trump, é publicado o índice de gastos pessoais. Este indicador de Despesa Pessoal mede a variação no valor total gasto pelos consumidores em bens e serviços. Como o consumo é um dos principais componentes do PIB dos EUA, os gastos pessoais são um fator chave no crescimento econômico.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na Zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.