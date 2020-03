A bolsa, 3º caso de coronavírus e a força da Aliança e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (05) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro, Guedes e Skaf: aliança ganha musculatura

Presidente da Fiesp, Paulo Skaf lidera o Conselho Superior de Diálogo para o Brasil e busca fortalecer aproximação com o governo

Em meio a 3º caso de coronavírus no Brasil, alta na bolsa vai continuar?

Bolsas asiáticas fecharam o quarto dia seguido em alta nesta quinta-feira, ainda que o número de casos de coronavírus fora da China siga subindo

_____________________

A ressaca da Hering – estratégia de mais, resultado ainda de menos

Resultados consolidados do quarto trimestre e do ano de 2019 são divulgados nesta quinta-feira. Prévia já havia mostrado fim de ano ruim

Índice de inflação da indústria resistirá ao coronavírus?

Indicador que monitora 23 setores da indústria da transformação deve mostrar desaceleração da atividade

A professor da USP, Guedes diz que vai se “dedicar” à reforma tributária

Esperada discussão sobre reforma tributária começa a ganhar corpo no Congresso, em comissão mista de deputados e senadores

Justiça bloqueia R$ 143 milhões de Marcelo Odebrecht

Ação foi proposta pelo próprio grupo empresarial Odebrecht para evitar que o dinheiro desaparecesse

Crise entre Turquia e Rússia na Síria é tema de encontro em Moscou

Relação entre os aliados azedou e será tema de reunião nesta quinta-feira, quando discutirão os ataques russos que mataram militares da Turquia na Síria

Política e mundo

Congresso mantém vetos de Bolsonaro a trechos do orçamento impositivo

O projeto entregaria ao Congresso o controle sobre a destinação dos recursos das emendas

Eduardo Bolsonaro é destituído da liderança do PSL; Joice assume o posto

Uma lista com 21 assinaturas foi aceita nesta quarta-feira, 4, pela Mesa Diretora da Câmara para que Joice Hasselmann reassumisse a cadeira

Maia diz que aprovar autonomia do BC no 1º tri depende do governo

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o Senado deve votar primeiro a proposta e a Câmara deve aguardar a Casa vizinha

Apesar do problema do coronavírus, espero que PIB melhore, diz Bolsonaro

Apesar disso, o presidente recomenda que a equipe econômica faça previsões mais modestas para, segundo ele, evitar questionamentos

STF nega pedido que ajudaria Aliança pelo Brasil a sair do papel

Uma das barreiras identificadas pela legenda é a proibição de que filiados a partidos apoiem a criação de novas siglas

Enquanto você desligou…

IRB Brasil perde mais de R$ 8 bilhões em valor de mercado

As ações desabaram mais de 40%, em meio a uma crise da confiança disparada após a Berkshire Hathaway afirmar que não é acionista da resseguradora brasileira

Com dívida de mais de R$ 1 bilhão, Leader pede recuperação judicial

Uma das lojas de departamento mais antigas do Brasil chegou a fechar algumas das suas 97 lojas espalhadas em vários estados brasileiros

Saque-aniversário do FGTS pode liberar até R$ 100 bi em crédito

A modalidade foi criada em 2019 e permite ao trabalhador sacar anualmente uma parte de seu fundo de garantia, de acordo com o mês em que nasceu

Empregados da Petrobras aceitam demissões em assembleia

A decisão foi tomada depois que a estatal aceitou oferecer um pacote de benefícios para evitar uma nova greve da categoria

Agenda

Nesta quinta-feira (5), o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Ainda ocorre a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e discursos de membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, o Fomc.

Frase do dia

