A Black Friday dos bancos começa; o descaso de Doria e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Está com dívidas? Mutirão de bancos começa nesta segunda

Em mutirão, organizado pelo Banco Central, parte das agências terá o horário estendido até as 20h,

Paraisópolis, Doria e o descaso: um tema do Brasil de 2019

Chamou a atenção o distanciamento com que o governador tratou a tragédia de Paraisópolis, onde 9 pessoas morreram após batalhão da PM invadir um baile

A 8 dias da posse de Fernández, quem comandará a economia argentina?

A resposta ajudará a calibrar que peso, afinal, terá a vice Cristina Kirchner no novo governo

Empresas de construção atingem o maior valor de mercado em 5 anos

Valor de incorporadoras listadas na bolsa de valores chegou a 42,4 bilhões de reais em novembro, alta de 17,8% ante outubro

De acordo com a Folha, expectativa de que juros vão parar de cair leva a perdas em títulos do Tesouro

Prefixados e atrelados à inflação têm rendimento negativo, mas ficam atrativos para novas aplicações

De acordo com O Globo, com freio nos concursos e aposentadoria recorde, União perde 24 mil servidores

Estimativa é que o Executivo federal feche o ano com 613 mil funcionários com menor contratação desde 2001

PMI industrial da zona do euro sobe a 46,9, maior patamar em 3 meses

Como resultado ficou abaixo dos 50 pontos, há indicação de contração na manufatura do bloco pelo décimo mês consecutivo

Trump não participará de audiência do impeachment no Congresso dos EUA

O Comitê Judicial da Câmara deve iniciar a avaliação do tema na quarta-feira; republicanos parecem preparados para refutar tudo

Corrida pela indicação presidencial democrata perde mais um candidato

Lista de candidatos às primárias continua grande, com o ex-vice-presidente Joe Biden liderando as pesquisas, seguido por Elizabeth Warren e Bernie Sanders

Política e mundo

PF indicia Luciano Bivar por esquema de candidaturas laranjas no PSL

Além do deputado federal e presidente do partido, também foram indiciadas três candidatas da sigla

Homem esfaqueia diversas pessoas em Haia, na Holanda

Mais cedo, em Londres, duas pessoas foram mortas e várias ficaram feridas por um esfaqueador na London Bridge

Enquanto você desligou…

Nem TV, nem celular: produto mais vendido pelo Magalu foi papel higiênico

Empresa vendeu quase 1 milhão de rolos de papel higiênico, além de 400 mil pilhas e 50 mil kits de cerveja

Rússia remove restrições a carne bovina de unidades da JBS e Minerva

O órgão barrou temporariamente as importações de carne do Brasil em dezembro de 2017, após afirmar ter encontrado substâncias proibidas no produto

Magazine Luiza pode ficar com a Estante Virtual

A varejista, que começou a vender livros em seu site em abril, fez uma oferta pela plataforma da Livraria Cultura que reúne os principais sebos do país

Agenda

Nesta segunda-feira (1), será divulgado, na China, o Índice de Atividade Industrial (PMI), que libera os dados da produção industrial no mês de novembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

