Sensação na Bolsa, Beyond Meat irá além dos prejuízos?

É hora de a comida do futuro mostrar tração no presente. A americana Beyond Meat, empresa pioneira na fabricação de hambúrgueres veganos, divulga nesta quinta-feira, 6, seu primeiro balanço após a abertura de capital em Wall Street no começo de maio. A empresa de foodtech viu suas ações saltarem mais de 300% desde o preço inicial de 25 dólares do IPO, mas analistas estão cautelosos.

Assim como outras startups norte-americanas que abriram capital recentemente, como os aplicativos de transporte Uber e Lyft, a Beyond Meat ainda não dá lucros. Especialistas ouvidos pela agência Bloomberg esperam que a empresa reporte perdas de 15 centavos por ação dentro de um faturamento de 38,94 milhões de dólares.

Com o IPO, a companhia levantou 240 milhões de dólares e indicou que usaria os recursos para expandir as pesquisas para desenvolvimento de produtos e ampliar sua fábrica nos Estados Unidos. Ainda assim, os processos de produção da carne vegetal seguem caros e o produto da Beyond Meat custa mais para o consumidor que a carne convencional.

Mesmo com assim, a companhia oferece hoje, segundo o fundador Ethan Brown, sua carne de origem vegetal para cerca de 11.000 restaurantes nos Estados Unidos. Em cinco anos, segundo informou Brown ao jornal americano Wall Street Journal, a empresa espera conseguir igualar o preço de seus produtos com os tradicionais.

Em março, 15% dos restaurantes dos EUA ofereciam hambúrgueres sem carne, o que representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior, de acordo com um estudo da Technomic divulgado pelo Wall Street Journal. Depois da publicação no jornal americano na terça-feira, 4, as ações da Beyond Meat se valorizaram.

Na véspera, contudo, os papéis haviam caído quase 5% na Nasdaq e terminaram negociados na casa dos 99 dólares depois que a gigante de alimentos Nestlé anunciou que iria lançar um hambúrguer vegano nos EUA até o final do ano. Outras redes, como o restaurante de fast food McDonald’s, que já criou um sanduíche sem carne animal, além de Taco Bell e Chipotle, de comida mexicana, estão testando menus vegetarianos e veganos.

Com essas gigantes alimentares entrando no setor no jogo, a caminhada da Beyond Meat para o lucro pode ficar mais distante.