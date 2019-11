A aliança de Bolsonaro; guerra comercial afeta bolsas e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Impasse em guerra comercial também puxará Ibovespa para baixo?

Acordo entre Estados Unidos e China pode ficar para o ano que vem, o que levou índices asiáticos a caírem nesta quinta

Contra “degradação moral”, Bolsonaro lança Aliança Pelo Brasil

Novo partido do presidente amplia fragmentação política e deve dificultar a aprovação de reformas

“A livre troca de moedas no Brasil é só para daqui a 10 anos”, diz gestor

Especialista em câmbio da MZK, Gustavo Menezes fala sobre o projeto do BC que pretende modernizar o câmbio e o risco de dolarização da economia

China ainda não cedeu o suficiente para negociação avançar, diz Trump

China e Estados Unidos tentam fechar acordo para por fim à guerra comercial

Fonte de insegurança jurídica, STF retoma julgamento sobre Coaf

Ontem, apenas o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, proferiu seu voto, afirmando que o MP só pode ter acesso a dados globais de supostos ilícitos

De acordo com a Folha, consumo puxa PIB e deve voltar em 2020 ao nível pré-recessão

Sob influência do juro menor e do saque do FGTS, famílias sustentam retomada, mas investimento patina

Presidente interina da Bolívia convoca novas eleições

Pedido precisa ser aprovado pelo Congresso do país, que enfrenta uma crise política entre os apoiadores do ex-presidente Evo Morales e a direita

Segundo o Valor, consumo maior sustentou números de balanços no trimestre

Mercado interno compensou os efeitos da retração no exterior

Com 3 mil lojas no mundo, Gap busca CEO e um recomeço

A varejista americana de moda vive uma longa crise que tem origem na ascensão de marcas de fast fashion como Zara e H&M

Corretoras e fintechs prometem investimentos especiais para Black Friday

Veja lista de ofertas que incluem valor de aplicação reduzido, rendimento maior ou “cashback”, entre outras opções

Política e mundo

Bolsonaro reenvia à Câmara projeto de excludente de ilicitude já barrado

O novo projeto reduz a possibilidade de policiais ou soldados serem punidos em casos de morte em serviço

Bolsonaristas alegam perseguição em processos do Conselho de Ética do PSL

Aliados de Bolsonaro na sigla afirmam ser alvos de represálias, o que poderia justificar que não percam os mandatos caso decidam deixar a legenda

Trump nega “troca de favores” com Ucrânia e reivindica inocência

Em depoimento, embaixador dos EUA na União Europeia afirmou que pressionou ucranianos por ordem do presidente norte-americano

Enquanto você desligou…

CBN: Polícia avalia tese de envolvimento de Carlos na morte de Marielle

A polícia trata com cautela essa hipótese, porém, ela faz parte das apurações do caso

Porteiro que citou Bolsonaro no caso Marielle recua e diz que se enganou

Funcionário disse que se sentiu “pressionado” e deu a primeira versão, na qual afirmava que a entrada do suspeito do crime foi autorizada pelo “Seu Jair”

Braskem vai remover pessoas de bairros que estão afundando em Maceió

Locais apresentam grandes rachaduras desde o ano passado por causa da extração de sal-gema feita pela mineradora na região

Toffoli vota para limitar uso de dados e adia sessão no STF para amanhã

Julgamento sobre uso de informações financeiras sem autorização da Justiça pode anular caso Queiroz e outros 900

STJ nega pedido de Lula e mantém julgamento do sítio de Atibaia na quarta

A Corte vai apurar se o caso do petista se insere no entendimento do STF sobre alegações finais, que pode anular alguns casos da Lava Jato

Agenda

Nesta quinta-feira (21), é divulgado no Brasil o Caged do mês de outubro. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Já nos Estados Unidos, teremos os pedidos iniciais por Seguro-Desemprego. O Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

Ainda nos EUA, saem os números referentes às vendas de Casas Existentes, que mede a quantidade anualizada de edifícios residenciais vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo.

Na Zona do Euro, serão publicadas as atas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), oque pode dar indícios das decisões futuras do órgão. Por fim, ocorrem discursos de membros do Fomc e do BCE.

Frase do dia

“Se você tem uma ideia, você tem que acreditar em si mesmo ou ninguém mais vai.” — Sarah Michelle Geller, atriz e produtora norte-americana