A agenda cheia do Congresso; bolsas sobem na Ásia e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (19) bem informado:

As quentes do dia

Previdência começa caminhar no Senado com audiência na CCJ

A expectativa é que o texto que veio da Câmara seja apreciado em primeiro turno pelos senadores até 18 de setembro

Semana cheia para a Câmara: do porte de armas à Previdência dos militares

Câmara dos Deputados deve votar projeto de lei do Governo Bolsonaro que facilita o porte de armas nesta semana

Após pânico da última semana, bolsas sobem na Ásia

Anúncio do banco central chinês, de mudanças em taxas de juros, para reduzir os custos foi bem recebido por analistas e investidores

Caixa e BB iniciam pagamento de cotas do PIS/Pasep

Podem ter direito às cotas quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988

Expulso do G7, Putin é recebido por Macron às vésperas do encontro

Presidentes russo e francês se aproximaram nos últimos meses e se encontram hoje para falar de Crimeia, Irã e protestos da oposição russa

Trump diz que ainda não está pronto para fazer um acordo com a China

Para o presidente dos EUA, chineses precisam mais do acordo comercial do que os americanos

Governo quer concluir transferência do Coaf para o Banco Central nesta semana

De acordo com O Globo, órgão se chamará Unidade de Inteligência Estratégica

Política e Mundo

Dodge pede acesso a inquérito sobre falha na investigação do caso Marielle

O acesso havia sido negado à PGR apesar do procedimento ser resultado de uma requisição apresentada pela própria procuradora-geral

Após oito anos de guerra, vizinhos da Síria se cansam dos refugiados

Líbano, Turquia e Jordânia acolhem 5,2 milhões de sírios, que abandonaram seu país após o início da guerra, em 2011

Hong Kong exige a liberdade que sempre teve, diz especialista

Para a professora Victoria Tin-bor Hui, a violência policial nos protestos é tanta que não há necessidade de o governo chinês enviar tropas do exército

Chefes da Receita e da PF ameaçam entregar cargos contra interferências

No caso da Receita, crise interna se agravou após pedido de familiares de Bolsonaro; na Polícia Federal, demissão coletiva não é descartada

Lei do abuso de autoridade quer consagrar impunidade, dizem promotores

A Associação Ministério Público Pró-Sociedade acredita que a medida foi tomada para “intimidar” promotores, procuradores, juízes e policiais

Após intervenção, chefe do Sindicato dos delegados de PF critica Bolsonaro

A abrupta interferência do presidente na rotina administrativa da PF ocorreu na quinta, com o anúncio de substituição no Rio

MP apura suspeita de enriquecimento ilícito de ministro do Meio Ambiente

Em 2012, Ricardo Salles declarou possuir R$ 1,4 milhão em bens e em 2018, quando concorreu a deputado pelo Novo, foram R$ 8,8 milhões declarados

Documentos mostram que Reino Unido teme escassez em Brexit sem acordo

Documentos do governo britânico mostram os cenários mais prováveis caso o Brexit aconteça sem acordo

Negociadores dos EUA e da China devem se reunir em até 10 dias

O porta-voz americano informou que a resposta da China aos protestos em Hong Kong pode afetar o resultado das negociações

VazaJato: Procuradores tentaram acessar dados do IR de maneira informal

Procuradores da operação Lava Jato pediram informações ao auditor fiscal Roberto Leonel sem autorização da Justiça para quebrar o sigilo fiscal

Enquanto você desligou

XP é condenada a pagar multa por prejudicar os próprios clientes

Segundo o site JOTA, a condenação ultrapassa 10 milhões de reais e se refere ao uso de algoritmos que favoreciam a corretora em detrimento dos investidores

Oi diz à Anatel que dinheiro pode acabar em fevereiro

Empresa de telecomunicação apresentou à agência um diagnóstico que indicou que o dinheiro em caixa da operadora chegou ao “mínimo necessário”

Sob pressão, Oi procura bancos para levantar R$ 2,5 bi e encontrar saída

Diretor financeiro da operadora afirmou que empresa estuda todas as alternativas, como emitir debêntures e o aumento de capital dos seus acionistas

Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias em R$ 0,10 por litro

Valor dos combustíveis tem como base a paridade de importação, formada por cotações internacionais mais custos como transporte e taxas portuárias

Prova de vida do INSS poderá ser feita pelo celular, diz secretário

De acordo com Rogério Marinho, beneficiário não vai mais precisar ir até agências bancárias ou do INSS para comprovar que está vivo

Governador do PSL decide taxar agrotóxicos em SC e agronegócio reage

Carlos Moisés defendeu o fim da isenção de ICMS para defensivos agrícolas; em carta aberta, federação afirma que decisão leva “pânico ao campo”

Agenda

Nesta segunda-feira (19), será divulgado o Boletim Focus, no Brasil, com as previsões do PIB, da inflação e da taxa Selic para os próximos anos. Na Zona do Euro, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.