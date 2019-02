9 aposentados para 10 ativos; Bebianno cai atirando? e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar o esta segunda-feira (18) bem informado:

As quentes do dia

Episódio Bebianno fortalece núcleo militar no governo

Depois de muito vaivém, a exoneração do ministro deve sair hoje, no mesmo dia em que Bolsonaro volta a dar expediente no Planalto

Vem aí o partido Bolsonaro?

Filhos do presidente querem se afastar do PSL, envolvido em escândalo com uso de “laranjas”, e migrar para uma nova edição da UDN

Reforma da Previdência será enviada ao Congresso na quarta

Ainda falta saber pontos importantes, por exemplo, como ficam as aposentadorias especiais de professores e policiais e como será o fator previdenciário

Evacuação, prisões, novo acionista: o labirinto da Vale

Mais de 20 dias após a tragédia de Brumadinho, mineradora segue protagonizando notícias negativas

Paulo Guedes desidrata a reforma para estados após briga na equipe

Medidas que servidores poderiam contestar foram retiradas; governadores querem reverter recuo

Por que a Amazon desistiu de Nova York

Após um longo processo seletivo com dezenas de cidades candidatas, a gigante do ecommerce foi criticada por fazer exigências de mais, e oferecer de menos

Despesa com aposentados acelera e pressiona Estados

Em 2017, para cada 100 funcionários públicos dos 26 Estados e do Distrito Federal, havia, em média, 88 aposentados e pensionistas.

Alinhado a Guedes, Toffoli tenta limpar pauta-bomba de R$ 50 bilhões no STF

Presidente do Supremo pautou para este semestre pelo menos seis processos referentes a questões tributárias que aguardam há anos por julgamento: para a equipe econômica, falta de segurança jurídica acaba afugentando investimentos

Segurança acusado de assassinato no Extra tinha condenação por agressão e não podia ocupar cargo

Conforme reportagem da TV Globo, o segurança já foi condenado por lesão corporal após agredir uma ex-companheira

Johnson’s compra empresa que usa robótica para tratar câncer de pulmão

A Johnson & Johnson fechou a compra da empresa de robôs cirúrgicos Auris Health por cerca de US$ 3,4 bilhões

Política e mundo

Bolsonaro defende “Lava Jato da Educação” no MEC

Medidas contra corrupção e desvios no Ministério da Educação foram instauradas na quinta-feira (14).

Mourão diz que Brasil e China precisam demais um do outro

Durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou repetidas vezes que a China estava tentando “comprar o Brasil”.

Maduro chama ajuda humanitária de “migalhas de comida podre”

Presidente socialista culpa sanções dos EUA pela escassez de alimentos e remédios que afeta o país.

Enquanto você desligou…

Vale evacua moradores de perto de barragem por possível instabilidade

Cerca de 200 moradores foram evacuados de suas casas em área próxima a uma barragem de rejeitos na noite de sábado

Alta no preço do ferro pode compensar menor produção da Vale, diz Itaú BBA

A tonelada do ferro custa, atualmente, cerca de 86 dólares; antes do desastre em Brumadinho, estava em torno de 75 dólares.

Carnaval vai render R$ 6,78 bilhões ao país, estima CNC

Será a primeira vez, desde 2015, que o resultado é de saldo positivo: em 2016, foi de -12,7%; em 2017, – 6,6%; e em 2018, de -0,5%.

Alerta de ataque do PCC que circula no WhatsApp é falsa, diz governo

Objetivo seria uma retaliação contra a transferência de presídio do principal líder da facção, o Marcola.

Petrobras eleva em 2,5% preço do diesel nas refinarias a partir de sábado

Reajuste é o primeiro no diesel desde 9 de fevereiro, quando a estatal havia reduzido as cotações.

Agenda

Nesta segunda-feira (18), será divulgado o índice de evolução de emprego do Caged no Brasil. Há também a divulgação pelo BC do relatório Focus, com as previsões do mercado financeiro para a economia brasileira.