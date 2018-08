8 empresas que perderam bilhões na Bolsa em julho

São Paulo – A Telefônica Vivo foi a companhia que mais perdeu em valor de mercado em julho. No mês passado, a companhia viu seu valor de mercado reduzir em 7,46 bilhões de reais. Com isso, o valor de mercado da empresa ficou em 67,35 bilhões de reais.

A Cielo também teve uma queda no valor de mercado entre e junho e julho. O valor de mercado da companhia foi de 44,52 bilhões de reais para 38,95 bilhões de reais, uma queda de mais de 6 bilhões de reais.

Outro destaque negativo é a Embraer. O valor de mercado da companhia brasileira passou de 17,80 bilhões de reais para 14,12 bilhões de reais.

Confira abaixo as companhias que perderam mais de um bilhão em valor de mercado no mês passado. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.