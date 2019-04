51% são contra reforma da Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

51% são contra reforma da Previdência, indica Datafolha

Brasileiros esperam se aposentar aos 61 anos e apoiam regras diferentes para professor e trabalhador rural

Em 100 dias, governo testou a paciência e otimismo do investidor

Os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro foram de fortes emoções para quem investe na Bolsa

Novo ministro da Educação defende tirar Bolsa Família de aluno agressor

Em entrevista ao Estadão, Abraham Weintraub diz ainda que vai manter cronograma do Enem e, por ora, não mudará programas da pasta

Com 99% dos votos apurados, Netanyahu tem vantagem apertada

Netanyahu já reivindicou a vitória em um discurso na manhã desta quarta, no horário local

Produção industrial do Reino Unido sobe 0,6% e surpreende analistas

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda de 0,1% na produção

Senado discute fim das cotas para mulheres

Lei, de autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), justifica que a cota limita a “autonomia partidária” e que dá brecha para candidaturas laranjas

Precisamos estar preparados para Brexit duro, diz Tesouro dos EUA

Sem prorrogação do prazo do Brexit, Reino Unido pode deixar o bloco na próxima sexta-feira

Marcos Pontes vai ao Congresso defender acordo de Alcântara

Se aprovado, pacto permitirá o uso comercial da base para o lançamento de foguetes e satélites norte-americanos

Conselho Europeu define se adia, de novo, a data do Brexit

Líderes dos 27 países que participam da União Europeia debatem o pedido feito por Theresa May para adiar a saída britânica de 12 de abril para 30 de junho

Política e mundo

Relator da CCJ vota a favor da reforma da Previdência

Após confusão, sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara foi suspensa e os coordenadores das bancadas seguem em reunião.

Reunião da CCJ é paralisada após acusação de deputado estar armado

Discussão em que seria lido relatório sobre a reforma da Previdência tem confusão entre deputados após questão de ordem.

Com apenas 8 páginas, programa de governo de Crivella não citava chuvas

Documentos de adversários do prefeito carioca tinham de 70 a 100 páginas; ao menos 10 pessoas morreram com o temporal na cidade.

Por unanimidade, 2ª Turma do STF nega reduzir pena de Cunha na Lava Jato

Defesa do ex-deputado queria entendimento de que dois crimes eram o mesmo, mas relator considerou que MPF deu provas suficientes para os dois delitos.

Com “revogaço”, governo vai anular 250 decretos normativos

Estudo analisou mais de 27 mil decretos editados desde 1889 até os atos mais recentes, deste ano.

OEA reconhece enviado de Guaidó como representante da Venezuela no órgão

Decisão teve apoio de 18 dos 34 países membros da organização.

Enquanto você desligou…

Governo aprova pagamento de US$9 bi à Petrobras por cessão onerosa

Informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Segunda Turma do STF manda soltar Bendine, ex-presidente da Petrobras

Com a decisão por 3 votos a 2, prisão preventiva de Bendine será substituída por medidas cautelares.

Gilmar Mendes decide “destravar” pagamento de ações sobre Plano Collor II

Decisão do ministro é uma derrota à União e abre caminho para que pagamentos reconhecidos pela Justiça sejam efetuados.

Governo vai propor CNH com validade de 10 anos e aumento de pontos

Medidas eram promessas de campanha de Bolsonaro e chegaram a ser proposta por ele quando era deputado.

Agenda

Nesta quarta-feira, 10, no Brasil, será divulgado o IPC. Na zona do euro, serão publicadas a taxa de facilidade permanente de depósito, a facilidade permanente de cedência de liquidez e a declaração de política monetária do BCE. Na China, saem os resultados do IPC. E nos EUA, são divulgados o IPC, estoques de petróleo, relatório mensal da Opep, o balanço orçamentário federal e as atas de reunião do Fomc.