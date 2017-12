27 moedas digitais que já valem mais de US$ 1 bi, além da bitcoin

São Paulo — O valor das moedas digitais explodiu neste ano à medida que a bitcoin e suas “irmãs caçulas” se tornaram mais populares.

De acordo com o site CoinMarketCap, 28 criptomoedas têm atualmente valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares. Em abril deste ano, apenas seis delas alcançavam a mesma marca.

Reunimos todas essas moedas digitais em uma lista. O ranking não é definitivo, devido à alta volatilidade do mercado de criptomoedas, mas dá uma ligeira ideia do tamanho de todas elas.

A mais valiosa, obviamente, é a bitcoin, que acumula valorização de mais de 1700% no ano. Seu valor de mercado ultrapassa os 303 bilhões de dólares, com cada unidade cotada na casa dos 18 mil dólares. Veja as outras no gráfico abaixo.