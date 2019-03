São Paulo – Um levantamento realizado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME apontou as 25 ações que estão caras na Bolsa. Ou seja, o mercado está pagando por elas mais do que elas realmente valem.

Para saber se uma ação está “cara” é necessário observar o múltiplo preço/valor patrimonial (P/VPA): se o resultado da relação for menor que um, a ação pode estar “barata” na Bolsa. Da mesma forma, se o resultado for maior que um, a ação deve estar “cara”.

Vale ressaltar, no entanto, que o indicador não deve ser o único considerado na hora de escolher um papel, uma vez que ele não incorpora, por exemplo, os bens intangíveis de uma empresa, como patentes ou softwares. Confira a lista abaixo: