200 dias com Bolsonaro; a 2ª onda do e-commerce e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (18) bem informado:

As quentes do dia

Entre polêmicas e atos pela economia, governo completa 200 dias

Pressionado por ações que ajudem a estimular a economia, o governo deve anunciar a liberação do saque de até 35% dos recursos das contas ativas do FGTS

PDT deve retirar “cargos” na Câmara de quem votou a favor da Previdência

Partido ficou dividido durante votação da reforma da Previdência no primeiro turno da Câmara dos Deputados

A busca pelo parceiro privado ideal para financiar Angra 3

Governo habilitou Angra 3 no Programa de Parceria de Investimentos (PPI), mas busca por parceiro ainda deve ser uma tarefa complicada

Caso Odebrecht avança no Peru, mas trava na América Latina

Quatro ex-presidentes do Peru recebiam propina da Odebrecht para favorecer participação de empreiteira em projetos

Política e Mundo

Procuradoria dá parecer contra anulação do caso triplex na Lava Jato

Defesa do ex-presidente Lula pediu anulação do caso triplex se baseando em suspeição do ex-juiz Lava Jato Sergio Moro

MP alerta que decisão de Toffoli pode suspender investigações do PCC

O procurador-geral criou um grupo de trabalho para levantar quais inquéritos serão afetadas pela decisão de Toffoli em São Paulo

Movimento que “revelou” Tabata, RenovaBR questiona ataques à deputada

Por ter votado pela reforma da Previdência, a deputada federal Tabata Amaral pode ser suspensa por até 60 dias do PDT

Câmara dos EUA derruba por ora resolução de impeachment contra Trump

O autor da resolução, o deputado democrata Al Green, buscava capitalizar sobre a crescente crítica contra Trump após os ataques contra deputadas

Mercosul e países associados fazem declaração sobre Venezuela

O documento diz que a comunidade internacional deve continuar contribuindo por meios pacíficos na busca pelo retorno da instituição democrática ao país

Enquanto você desligou

Países do Mercosul aprovam fim da cobrança de roaming internacional

Fim do roaming será em comunicações feitas entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e entrará em vigor 30 dias após ratificação pelos países do bloco

Ações da Netflix despencam 10% com queda no número de novos assinantes

No segundo trimestre, a empresa teve lucro líquido de 271 milhões de dólares ante os 384 milhões de dólares no mesmo período do ano passado

Credit Suisse: Saque do FGTS pode impactar construtoras, mas ajuda varejo

Os analistas lembram que a liberação do FGTS pelo governo Temer em 2017 se refletiu em um significativo crescimento das vendas no varejo

Takeda está concluindo venda de ativos e EMS é favorita, dizem fontes

A empresa brasileira é uma forte candidata para levar os ativos, que incluem no Brasil marcas como Neosaldina, Dramin, Eparema e Nebacetin

Confira o resultado do concurso 2.170 da Mega-Sena

Prêmio desta quarta-feira (17) estava estimado em R$ 16 milhões; veja as dezenas sorteadas

Entenda quem deve tomar a vacina contra o sarampo

Considerada erradicada desde 2016, a doença voltou ao Brasil; só em São Paulo há 384 casos confirmados em 2019

Agenda

Nesta quinta-feira (18), o Department of Labor divulga os números de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, relativos à última semana, que podem indicar a força do mercado de trabalho no país. Também nos EUA, o Fed da Filadélfia publica o índice de atividade industrial, sobre a situação do setor manufatureiro no distrito da Filadélfia, e o relatório de emprego no próprio distrito. Lembrando que ambos são referentes ao mês de julho. Além disso, fique ligado nos discursos de Raphael Bostic e de John C. Williams, ambos membros do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), que podem dar pistas da política monetária americana.