17 privatizações a caminho; Mourão fora dos holofotes e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (21) bem informado:

As quentes do dia

Governo vai anunciar mais 17 privatizações para este ano

Anúncio com nome de estatais deve ser feito nesta quarta-feira (21); Eletrobras, Telebras e Correios devem estar na lista

‘Estou apenas cuidando do meu quadrado’, diz Hamilton Mourão

Em entrevista ao Estadão, vice afirma que Bolsonaro assumiu “protagonismo” da comunicação no governo

Ata do Fed deve ditar ritmo dos mercados nesta quarta-feira

No final de julho a instituição reduziu pela primeira vez as taxas de juros desde de 2008, de 2,5% para 2,25%; investidores esperam nova redução em setembro

O plano da gestão Doria para reduzir a desigualdade entre cidades de SP

O projeto Parcerias Municipais será apresentado oficialmente aos prefeitos dos 645 municípios do estado nesta quinta-feira (22)

O que envolve o novo escândalo contábil da GE

“Acreditamos que a fraude de 38 bilhões de dólares que encontramos é apenas a ponta do icebergue”, escreveu o especialista Markopolos

PF deflagra 63ª da Lava Jato e mira ex-executivos da Odebrecht

Mandados de prisão são contra Maurício Ferro, ex-diretor jurídico do grupo e cunhado de Marcelo Odebrecht, e Newton de Souza, também ex-executivo

Política e Mundo

E a Amazônia? Incêndios florestais ganham as redes sob silêncio do governo

Brasil enfrenta pior onda de incêndios em sete anos; silêncio do presidente colocou assunto “E a Amazônia” entre os mais comentados desta terça no Twitter

Bolsonaro nomeia reitor que teve 4,6% dos votos para Universidade do CE

Primeiro colocado na lista tríplice recebeu mais de 7 mil votos, outros receberam 2,5 mil e o escolhido, só 610; órgãos sindicais e estudantis protestaram

Novo apagão na Venezuela afeta grandes áreas de Caracas

Serviços de energia pararam de funcionar menos de um mês após outro apagão, que deixou todo o país no escuro

FMI anuncia que enviará equipe técnica à Argentina

O FIM afirmou estar acompanhando de perto os recentes eventos na Argentina, com a crise econômica provocada após a derrota de Mauricio Macri as primárias

Enquanto você desligou

Novo Coaf: presidente é diferente, e conselheiros são mantidos

Posição de conselheiros era considerada polêmica, pois abria espaço para indicações consideradas políticas

Senado votará MP da liberdade econômica nesta quarta, diz Alcolumbre

Presidente da Casa Legislativa afirmou que votação referente à cessão onerosa ficará para a próxima semana

Alcolumbre comemora entrega de minuta do novo Pacto Federativo

De acordo com senador, Guedes apresentou medidas que significarão a descentralização de R$ 500 bilhões para Estados e municípios em 15 anos

Marinho diz ser esperada a judicialização da reforma da Previdência

Secretário afirma ser normal que aqueles que se sintam atingidos pela PEC questionem na Justiça as novas regras

Bradesco diz que pode lançar crédito imobiliário com IPCA, mas cita riscos

Declaração ocorre depois que a Caixa anunciou que vai oferecer taxas de juros atreladas ao IPCA, inflação oficial do país, para contratos de 360 meses

Bancos terão que seguir Caixa e reduzir juros de crédito, diz Bolsonaro

Há poucas semanas, o banco reduziu em até 40% os juros do cheque especial; presidente afirmou que mudança não será uma imposição

Petrobras obtém decisão favorável no Carf em processo de R$ 5,1 bi

Segundo a empresa, processo era sobre cobrança de tributos referentes a exportações

Estudo vê elo entre poluição, depressão e esquizofrenia

Segundo os pesquisadores, pessoas expostas a um ar de qualidade ruim ficaram mais propensas a ser diagnosticadas com bipolaridade ou depressão

Agenda

Nesta quarta-feira (21), nos EUA, o Fomc (comitê americano que equivale ao Copom brasileiro) divulga a ata de sua última reunião sobre a taxa de juros americana, que traz informações importantes sobre a política monetária do Fed. Já o National Association of Realtors atualiza o número de casas existentes vendidas em julho, dado que ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA. Por fim, o Energy Information Administration libera as informações sobre os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.