15 small caps que estão melhores que o Ibovespa

São Paulo — Desde janeiro, o Ibovespa — índice que reúne as ações mais negociadas e mais representativas na Bolsa — acumula ganhos de pouco mais de 11%.

O bom desempenho no ano, no entanto, não é restrito ao universo das companhias de grande porte: 15 small caps, como são chamadas as ações de empresas cujo valor de mercado é mais modesto quando comparado ao de uma empresa de grande porte, têm ganhos superiores a 15% no período.

A Eletropaulo, por exemplo, acumula ganhos de quase 109% nos últimos meses, em meio a uma disputa pelo seu controle. A companhia recebeu recentemente ofertas de compra da italiana Enel e da Neonergia, que é controlada pelo grupo espanhol Iberdrola.

Um leilão público em que as ofertas serão colocadas para os acionistas, e no qual eventualmente poderá haver novos lances das empresas pela distribuidora, foi agendado para o próximo dia 4 de junho pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Veja abaixo as small caps que acumulam as maiores altas no ano.