14 empresas que estão em falta com à CVM

São Paulo – A Comissão de Valores Mobiliários divulgou a lista de 14 empresas que estão em atrasados com a entrega de pelo menos três meses no envio de documentos periódicos.

Os documentos não entregues estão Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), Formulário de Informações Trimestrais (ITR) e Formulário de Referência (FRE).

Em nota divulgada, o superintendente Relações com Empresas (SEP) da CVM, Raphael Acácio, explicou que divulgação da lista é para alertar aos investidores sobre a importância de considerarem essas informações em suas relações com as companhias citadas ou em suas decisões de investimento

As empresas que estão devendo documentos são estas: Lix da Cunha, Eldorado, Ferrovia Transnordestina Logística, Inepar Equipamentos e Montagens, Inepar Indústria e Construções, Maori, Multiner, Perdizes Securitizadora de Recebíveis Comerciais, Pet Manguinhos, Renova Securitizadora, Santher, Terminais Portuários da Ponta do Félix, Transnordestina Logística e ZH Operações.