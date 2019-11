13º na conta; um fim de ano embaralhado na economia e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Primeira parcela do 13º é paga hoje. Veja como usar bem o dinheiro

Para alegria dos lojistas, a data é a mesma da Black Friday. Veja como usar o dinheiro de maneira inteligente

Inflação, câmbio e juros: um fim de ano embaralhado

A carne e o câmbio devem puxar um pouco para cima a inflação em 2020, o que pode afetar a tendência de queda na taxa básica de juros

Preço da carne estava represado há 3 anos e não deve baixar, diz ministra

Alta de exportações de carne para China tem elevado preços nos açougues, mas ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, nega falta de oferta

Congresso termina 2019 com excesso de demandas e pouco foco

Segundo Rodrigo Maia, este ano ainda dá tempo para aprovar a PEC do Saneamento Básico, do foro privilegiado e projeto anticrime

Com open banking, BC lança bases para novos produtos financeiros

Integração de dados entre bancos pode permitir que clientes possa comparar opções de crédito e investimentos de forma mais eficiente

Dólar alto chega em bom momento para exportadoras

Analistas avaliam que apreciação da moeda norte-americana ajudou a impulsionar preço das ações

Caixa libera saque de até R$ 500 do FGTS para nascidos em agosto

Para facilitar o atendimento, a Caixa vai abrir 2.302 agências em todo o país, em horário estendido nesta sexta e na segunda-feira

Dia das grandes promoções: por que a Black Friday se chama assim?

Nos Estados Unidos, houve até uma tentativa de mudar o nome da Black Friday para Big Friday, mas foi um grande fracasso

Política e mundo

O que o STF decidiu sobre o Coaf (e o impacto para Flávio Bolsonaro)

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou a favor do compartilhamento irrestrito de informações de órgãos de fiscalização financeira com o Ministério Público

Enquanto você desligou…

Justiça mandar soltar os quatro brigadistas de ONG de Alter do Chão

O governador do Pará ainda determinou a troca do delegado responsável pelo inquérito que investiga quem são os responsáveis por queimadas no Pará

Governador do Pará manda trocar delegado de investigação sobre brigadistas

Inquérito que investiga os responsáveis por queimadas na região era conduzido pelo delegado José Humberto Melo Júnior

Governo central tem superávit de R$ 8,6 bi em outubro, pior que o esperado

No mesmo período em 2018, o saldo positivo do Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social havia sido de R$ 9,5 bilhões

J&F acusa Paper Excellence de mentir e distorcer fatos no caso Eldorado

Segundo empresa da família Batista, sua sócia Paper Excellence demorou para cumprir decisão de arbitragem para depósito de garantias em meio a disputa

Fleury compra de 100% do Inlab, do Maranhão, por R$90 milhões

O anúncio foi feito pela rede de laboratórios de análises clínicas nesta quinta-feira antes de deduções e ajustes

Bolsonaro elogia limite de juros para o cheque especial

Na quarta-feira, a CMN determinou que os juros para o produto devem ser de no máximo 8% ao mês

Petrobras assina acordo para venda de fatia no campo de Frade à PetroRio

Segundo a petroleira, total de US$ 100 mi será pago em duas parcelas: US$ 7,5 mil na assinatura do acordo e US$ 92,5 mi no fechamento da transação

Telefônica Brasil vende quase 2 mil torres por R$ 641 milhões

Segundo a empresa de telefonia, a compradora é a Telxius Torres, controlada indireta da Telefónica espanhola

Banco do Brasil vê lucro crescer 10% em 2020, diz vice-presidente

De acordo com as previsões do início deste ano, a instituição deve terminar 2019 com lucro de R$ 18,5 bilhões

Agenda

Hoje a sexta-feira é mais especial que o normal. É que chegou a tão esperada Black Friday, dia de descontos e muitas promoções. Mas antes de sair enchendo o carrinho, confira as dicas de EXAME para não cair em nenhuma cilada e comprar com consciência. A data também acontece nos Estados Unidos, onde foi originalmente criada. Aqui no Brasil, a Black Friday fica ainda mais emocionante porque hoje, 29 de novembro, é o dia limite que as empresas têm para pagar o 13º dos funcionários. Por outro lado, apesar do clima de empolgação para as compras, é divulgada a taxa de desemprego aqui e na Zona do Euro.

Na Europa também tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Já a China libera os dados da produção industrial no mês de novembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na Zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Um homem é bem-sucedido se acorda de manhã, vai para a cama de noite e persegue seus sonhos enquanto isso.” — Bob Dylan