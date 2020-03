11 ações recomendadas pela EXAME Research para a crise do coronavírus

A pandemia de coronavírus (Covid-19) derrubou os preços dos ativos nas bolsas. Somente no Brasil, o Ibovespa acumula queda de mais de 35% este ano. Com a bolsa brasileira em queda, as ações estão baratas e há boas oportunidades para comprar pensando no longo prazo.

Em relatório divulgado a clientes, a equipe de analistas da EXAME Research apontou as onze ações que além de baratas são boas pagadoras de dividendos. “Vemos grandes oportunidades na bolsa para um horizonte de médio e longo prazo (6-12 meses). O momento, porém, pede cautela e conservadorismo.”

Para o curto prazo, os analistas sugerem que o investidor tenha uma postura mais defensiva, especialmente para aqueles que possam precisar de dinheiro nos próximos meses e não podem lidar com perda de capital.

A orientação dada por eles é que o investidor, que esteja disposto a tomar mais risco e seguro com possíveis potenciais perdas de capital no curto prazo, compre ações aos poucos e use a volatilidade do cenário atual a seu favor, especialmente em dias de maior pânico, quando as distorções são maiores.

Veja as recomendações de compra abaixo. Foram considerados os seguintes índices P/L (relação entre preço e lucro por ação), EV/EBITDA (relação entre o valor da empresa considerando dívida líquida e o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e Dividend yield (rendimento dos dividendos).

Empresa Ticker da ação Preço atual Preço sobre o Lucro (P/L) EV/EBITDA Dividend yield Alocação BR Properties BRPR3 R$ 8,28 18 15,0 1,4% 10% Banco do Brasil BBAS3 R$ 31,87 4,5 x 9,0% 15% Bradesco BBDC4 R$ 23,42 8,3 x 7,7% 10% Magazine Luiza MGLU3 R$ 35,57 66,0 27,0 0,4% 10% Sabesp SBSP3 R$ 45,59 10,5 7,5 2,3% 5% Taesa TAEE11 R$ 27,37 9,0 16,5 10,5% 10% Energisa ENGI11 R$ 45,51 15,5 10,9 3,1% 10% Minerva BEEF3 R$ 7,11 5,0 4,0 2,3% 10% Vale VALE3 R$ 41,51 6,3 4,0 4,0% 10% Gerdau GGBR4 R$ 10,82 7,5 4,5 2,6% 5% Pão de Açucar PCAR3 R$ 68,00 11 3,8 2,8% 5%

O relatório “CORONAVÍRUS Investindo em tempos de crise” está disponível aqui.