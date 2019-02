10 novidades sobre o mercado que você precisa saber

São Paulo – Veja as principais notícias desta quinta-feira (03):

1 – Airbnb revela detalhes de suas ofertas em Nova York. Quantas pessoas estão dirigindo um mini-hotel na Airbnb, irritando seus vizinhos e possivelmente desacatando as leis de zoneamento locais? Depois de meses na defensiva, esquivando perguntas desse tipo, a empresa de alojamento compartilhado está pronta para mostrar seus dados a fim de ajudar a responder essas perguntas, pelo menos em Nova York.

2 – Donos bilionários apoiarão recuperação da VW após escândalo. Os proprietários bilionários da Volkswagen AG ressaltaram seu compromisso com a fabricante de veículos, quebrando o silêncio mais de dois meses depois de o escândalo de fraude dos testes de emissão ter se tornado público.

3 – BTG vai sair de ativos não prioritários, diz Pérsio Arida. A venda de uma fatia de 12 por cento na cadeia de hospitais Rede D’Or São Luiz marca o início de uma série de desinvestimentos do BTG Pactual que ajudarão o grupo a sair de áreas fora de sua atividade principal, disse nesta quarta-feira o presidente do Conselho de Administração da companhia, Pérsio Arida, à Reuters.

4 – Fundos do BTG tiveram saída de R$9,15 bi, diz Anbima. Os fundos de investimentos do BTG Pactual tiveram resgates líquidos de 9,15 bilhões de reais entre 25 e 27 de novembro, segundo dados do Sistema de Informações Anbima divulgados nesta quarta-feira.

5 – 1ª reação a impeachment deve ser negativa, diz economista. Após o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ter aceitado nesta noite de quarta-feira, 2, um pedido de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a primeira reação do mercado financeiro, no pregão de amanhã, deverá ser negativa, prevê o economista Bruno Lavieri, da 4E Consultoria.

6 – O que o mundo falou sobre o pedido de impeachment de Dilma. No mundo, o pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma repercutiu como uma guerra política e uma consequência da crise econômica que o país enfrenta.

7 – Prazo e usinas ameaçam pacote de apoio a hidrelétricas. O acordo oferecido pelo governo federal para compensar perdas bilionárias das hidrelétricas do Brasil com a seca em 2015 está em risco devido ao prazo apertado até o final do ano e à própria atratividade da proposta, que é menos favorável para usinas pequenas e para quem vendeu a produção no mercado livre de eletricidade segundo técnicos ouvidos pela Reuters.

8 – Rumo submeterá proposta de aumento de capital de R$ 650 mi. A Cosan Logística informou na noite de quarta-feira que o Conselho de Administração da Rumo Logística submeterá a assembleia de acionistas proposta de aumento de capital de 650 milhões de reais.

9 – Icahn aborda Xerox e evidencia problema para mulheres CEOs. Um número menor de mulheres CEOs conta com as armas normalmente utilizadas pelas corporações para se defender de aquisições hostis em relação aos seus pares do sexo masculino.

10 – “Cada um tem sua maneira de se comportar”, diz Cunha. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), tentou se esquivar de comentar a reação da presidente Dilma Rousseff após o anúncio do acolhimento do processo de impeachment.