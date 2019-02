10 novidades sobre o mercado que você precisa saber

Confira as principais novidades do mercado desta quinta-feira (12):

Senado admite impeachment e Dilma é afastada por 180 dias

O Senado Federal admitiu nesta quinta-feira o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), por votos a 55 favor e 22 contra. Bastava o apoio da maioria simples dos presentes para a aberttura do julgamento contra a petista.

A partir de agora, a chefe de Estado fica oficialmente afastada do cargo enquanto aguarda julgamento por um período máximo de 180 dias.

Ações ainda têm espaço para subir no pós-Dilma

O Ibovespa já subiu 22% em 2016, mas tem espaço para se valorizar um pouco mais no pós-Dilma. Esta é a avaliação de analistas e economistas consultados por EXAME.com.

O avanço, no entanto, vai mudar de foco: em vez de ser pautado em uma expectativa de troca de governo, passará a refletir efetivamente os eventuais impactos das medidas que deverão ser tomadas por Michel Temer, caso o atual vice assuma a presidência da República.

STF autoriza investigar Aécio Neves por corrupção em Furnas

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou investigar o líder da oposição, senador Aécio Neves, pelo envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras.

A promotoria quer investigar se ele recebeu recursos desviados de Furnas, como afirmou Delcídio do Amaral em delação premiada na operação Lava Jato.

Gol tem primeiro lucro após quatro anos de prejuízos

A companhia aérea Gol registrou lucro líquido no primeiro trimestre após quatro anos de prejuízos contínuos, com o resultado impulsionado por eventos não recorrentes como o retorno de aeronaves em arrendamento financeiro e a valorização do real ante o dólar.

A Gol teve lucro líquido de R$ 757,1 milhões no primeiro trimestre, ante prejuízo de R$ 672,7 milhões no mesmo período do ano passado.

Nissan e Mitsubishi confirmam negociações sobre aliança

A Nissan Motor e a Mitsubishi Motors confirmaram nesta quarta-feira que estão discutindo uma aliança, após reportagens da mídia que citaram que a primeira estava buscando uma participação de quase um terço na rival.

“Nissan e Mitsubishi estão discutindo vários assuntos, incluindo uma cooperação, mas nada foi decidido”, disseram as duas montadoras japonesas em comunicados separados. Elas acrescentaram que seus conselhos de administração estão se reunindo para analisar o assunto.

Via Varejo e CNova iniciam conversas para fusão, diz fonte

A Via Varejo, maior varejista de eletrodomésticos do Brasil, entrou formalmente em conversas para absorver os negócios da empresa de comércio eletrônico CNova no país, disse uma fonte familiar com o negócio nesta quarta-feira, na última etapa de um plano de reorganização do acionista controlador de ambas, o francês Casino.

Segundo a fonte, que falou sob condição de anonimato, Via Varejo e CNova assinaram um memorando de entendimentos para explorar um acordo de união.

Latam registra lucro líquido US$ 102 mi no 1º trimestre

A Latam Airlines, maior companhia aérea da América Latina, registrou lucro líquido de US$ 102 milhões entre janeiro e março de 2016, informou a empresa nesta quarta-feira.

Esse resultado contrasta com o prejuízo de US$ 39,9 milhões nos três primeiros meses do ano anterior, explicou a companhia em comunicado.

De acordo com o informativo, a melhora nos números se deve principalmente a uma queda de 17,8% nos custos operacionais, resultado do menor preço do combustível, da desvalorização das moedas locais e das iniciativas de economia implementadas pela Latam.

Prejuízo líquido da PDG cresce 153,9% no 1º trimestre

A PDG Realty registrou prejuízo líquido de R$ 410 milhões no primeiro trimestre de 2016, mais que o dobro ou 153,9% acima da perda de R$ 162 milhões em igual trimestre de 2015, mas valor bem menor que a prejuízo de R$ 1,969 bilhão dos três meses finais do ano passado.

O Ebitda (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) fechou os três meses iniciais do ano com valor negativo em R$ 156,324 milhões, revertendo o resultado positivo de R$ 47,650 milhões em igual intervalo do ano passado. No trimestre imediatamente anterior, foi relatado Ebitda negativo de R$ 1,491 bilhão.

JBS se reestrutura e cria nova empresa internacional

A JBS anunciou a criação de uma nova empresa internacional, a JBS Foods International. A nova empresa será detentora dos negócios da JBS S.A. no exterior e da Seara Alimentos e deverá ter ações negociadas na Bolsa de Nova York.

“Já somos uma empresa global mas estamos nos estruturando para ser ainda mais globais”, disse a EXAME Tarek Farahat, presidente global de marketing e inovação da JBS.

Economia dá sinais de lenta recuperação, mas com riscos

A economia brasileira começa a dar sinais de ter passado pelo pior momento da mais profunda recessão em décadas, num momento em que o vice-presidente Michel Temer se prepara para assumir o poder com uma agenda pró-mercado e um amplo apoio para acabar com uma crise política que paralisa o governo há meses.

As expectativas do mercado para a queda do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016 melhoraram na semana passada pela primeira vez em mais de um ano, em meio ao otimismo de que Temer foque menos em subsídios e priorize reformas para restaurar a confiança dos agentes econômicos no país.