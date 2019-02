10 novidades do mercado que você precisa saber

São Paulo – Veja o que você precisa saber.

1- 6 bilionários que ficaram ainda mais ricos com o Alibaba. A oferta pública inicial de ações do Alibaba foi a maior do mundo. O IPO levantou 25 bilhões de dólares.

2- BB poderá classificar R$8,1 bi como capital principal. O Banco do Brasil informou na segunda-feira que o Banco Central o autorizou a classificar o equivalente a 8,1 bilhões de reais como capital principal, montante referente a contrato firmado com a União em 2012.

3- IPO da T4U vai acontecer, mesmo com instabilidade da eleição. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da operadora de torres de telefonia móvel T4U Holding está evoluindo, mesmo com a preocupação com a eleição presidencial nas expectativas dos investidores, duas fontes com conhecimento do negócio disseram nesta segunda-feira.

4- Jimmy Choo pode anunciar plano de IPO, diz fonte. A marca de sapatos de luxo Jimmy Choo pode anunciar até terça-feira um plano de se listar na bolsa de valores de Londres, disse uma fonte próxima da negociação à Reuters.

5- Light participará de leilão de Itaocara com Cemig e Furnas. distribuidora de energia Light participará do leilão de concessão da usina hidrelétrica Itaocara (RJ), afirmou nesta segunda-feira o presidente da companhia, Paulo Roberto Pinto.

6- Brasil Plural assume ativos do Besi Brasil. O banco de investimentos Brasil Plural comunicou, por meio de sua assessoria de imprensa, o fechamento de acordo com o Espírito Santo Investment Bank – Brasil (Besi Brasil) para assumir as carteiras de gestão de recursos de terceiros (asset management) e de fortunas (wealth management) da instituição financeira.

7- Telecom Italia descarta ter Oi no curto prazo, dizem fontes. A Telecom Italia não pretende tomar iniciativas que conduzam à aquisição da operadora Oi no curto prazo e, provavelmente, nem mesmo no médio prazo, devido à elevada dívida da companhia brasileira.

8- Marina Silva defende universalização de banda larga. A candidata à Presidência pelo PSB, Marina Silva, afirmou na segunda-feira que a internet de banda larga é um serviço essencial para os brasileiros e, questionada sobre que medidas tomaria para universalizar o acesso, disse que cabe ao Congresso definir um marco regulatório para o setor.

9- Indústria da China expande em setembro, mas emprego encolhe. O setor industrial da China ganhou ímpeto de forma inesperada em setembro mesmo que o emprego tenha atingido mínima de cinco anos e meio, uma potencial fonte de preocupação para os líderes comunistas que prezam pela estabilidade social acima de tudo.

10- Governo sacará R$ 3,5 bi de fundo para equilibrar contas. O governo brasileiro mudou na segunda-feira sua previsão de crescimento para este ano e a situou em 0,9%, contra 1,8% que calculava há dois meses, mas manteve sua previsão de economia.