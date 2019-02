10 novidades do mercado que você precisa saber

São Paulo – Veja o que você precisa saber.

1- Dilma tem 36%, Marina, 21%, e Aécio 20%, diz Datafolha. Pesquisa Datafolha publicada nesta segunda-feira mostra a presidente Dilma Rousseff com 36% das intenções de voto, contra 20% do candidato do PSDB, Aécio Neves, e 21% de Marina Silva, possível escolhida do PSB para ocupar a vaga deixada por Eduardo Campos.

2- 9 livros essenciais sobre o mercado, segundo Ricardo Amorim. A pedido de Exame.com, o economista e presidente da Ricam Consultoria, Ricardo Amorim, sugere livros que ele considera essenciais para entender o mercado acionário e a economia mundial.

3- Mercado abraçou Marina? Os números mostram que sim. Do café da manhã ao happy hour dos analistas de mercado, a principal pauta desta sexta-feira foi Marina Silva. O mercado começa a cogitar a possibilidade de um intenso segundo turno caso Marina oficialize sua candidatura à presidência.

4- Empresa israelense de antenas vai abrir capital na Bovespa. A T4U Tower Management, empresa que aluga antenas de telefonia móvel para as principais operadoras de telecomunicações do país, pediu na sexta-feira o registro de companhia aberta e pode estrear na Bovespa nos próximos meses.

5 – Hering tem nova linha de básicos para recuperar vendas. A Companhia Hering fez no fim do primeiro semestre uma verdadeira limpeza nos estoques de toda da rede de lojas da sua principal marca. Apesar do impacto negativo nos resultados, o movimento abriu espaço para que entrasse em ação um plano que mexeu com o coração da empresa: as peças básicas.

6- Telecom Italia planeja oferta de 7 bi de euros por GVT. A Telecom Italia está preparando uma oferta de até 7 bilhões de euros (9,4 bilhões de dólares), para ultrapassar a proposta da espanhola Telefónica, na corrida para adquirir a GVT, unidade brasileira da Vivendi, de acordo com uma reportagem da Bloomberg neste domingo.

7- Itaú deverá indenizar cliente que aplicou em pirâmide. Depois de 5 anos da prisão de Bernard Madoff, por crime financeiro, o Itaú foi condenado pela Justiça de São Paulo a indenizar uma cliente que foi orientada pelo banco a investir no esquema de pirâmide criado pelo ex- presidente do conselho da bolsa Nasdaq.

8- Fuga de consumidores estimula reviravolta General Shopping. Após aumentar a construção de shopping centers no Brasil nos últimos quatro anos enquanto a economia frustrava, a General Shopping está conquistando investidores de dívida ao se desfazer de algumas de suas propriedades.

9- Safra e Cutrale apelam para acionistas para comprar Chiquita. O banco Safra e a empresa de sucos Cutrale apelaram para os acionistas da Chiquita, após terem sua proposta de compra rejeitada pelo conselho administrativo da companhia americana de frutas tropicais, líder no mercado de bananas no mundo. A informação é do jornal Financial Times.

10- BICBANCO tem prejuízo de R$ 150,8 mi no 2º trimestre. O BICBANCO registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 150,8 milhões no segundo trimestre de 2014, ante lucro de R$ 3,8 milhões no primeiro trimestre deste ano e de R$ 28,5 milhões no segundo trimestre de 2013.