10 novidades do mercado que você precisa saber

São Paulo – Veja o que você precisa saber.

1- HSBC lucra US$ 9,46 bi no 1º semestre, queda de 8%. O HSBC registrou lucro líquido da companhia controladora de US$ 9,46 bilhões no primeiro semestre, em comparação ao lucro líquido de US$ 10,284 bilhões no mesmo período de 2013, o que corresponde a uma queda de 8%.

2- Portugal ajudará o Espírito Santo com dinheiro para resgate. O Banco Espírito Santo, de Portugal, seria dividido entre um banco “bom” e o outro “ruim” como parte de um multimilionário plano de resgate estatal que está sendo preparado pelo governo português e autoridades da União Europeia, disseram neste domingo pessoas familiarizadas com as negociações.

3- Empresas da Eletrobras dão calote na CCEE. A situação financeira das distribuidoras do Grupo Eletrobras está cada dia pior. Depois dos prejuízos de quase R$ 2,5 bilhões em 2013, algumas delas não estão conseguindo nem pagar em dia a energia contratada para atender seu mercado.

4- PDG faz feirão para desovar imóveis. Com R$ 3,74 bilhões de imóveis novos em estoque, a incorporadora PDG, que está entre as maiores do País, vai começar neste fim de semana uma campanha nacional para vender uma parte dessas unidades, com descontos de até 30%.

5- Oi e Telefônica tentaram negociar adiamento do leilão. As operadoras Oi e Telefônica tentaram negociar o adiamento do leilão de 4G da faixa de 700 MHz (Megahertz), programado para setembro. As companhias argumentaram que essa nova frequência iria entrar em operação de forma escalonada a partir de 2016 até 2018, uma vez que a faixa ainda é ocupada pelas TVs analógicas. As empresas não comentaram.

6- Fiat dá adeus à Itália e fusão marca o fim de uma era. A Fiat, a maior fabricante da Itália e um símbolo da luta do país para se adaptar à globalização, está saindo de casa depois de 115 anos.

7- ANP multa Petrobras em R$7 mi por irregularidades em Campos. A Petrobras recebeu multa de 7 milhões de reais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) devido a não conformidades com o regulamento nos sistemas de medição de gás da plataforma Cherne-1, responsável pela produção de algumas áreas da Bacia de Campos.

8- Copasa registra lucro de R$ 82 milhões no 2º trimestre. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) registrou lucro líquido de R$ 81,923 milhões no segundo trimestre de 2014, o que representa elevação de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

9- Presidenciáveis iniciam exposição na TV. Quase um mês depois do início oficial da campanha, a disputa pelo Palácio do Planalto começará, a partir de amanhã, a ser acompanhada sistematicamente pelas emissoras de TV. Essa etapa é tratada pelos marqueteiros como a fase inicial do chamado palanque eletrônico, que começa com a cobertura dos telejornais e culmina com o programa eleitoral gratuito, que tem início em 19 de agosto.

10- Seria irresponsável fazer racionamento de água, diz Alckmin. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse, neste sábado, que “não pretende mudar nenhuma estratégia” relacionada ao abastecimento de água do Estado.