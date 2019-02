10 novidades do mercado que você precisa saber

São Paulo – Veja o que você precisa saber.

1-Mercado deveria levar Lojas Americanas mais a sério, diz BTG. Para o banco BTG Pactual, o mercado não está prestando a devida atenção na parceria firmada entre as Lojas Americanas e a BradesCard. O acordo, que prevê um cartão de crédito em conjunto, poderia elevar o preço alvo dasações da varejista em até 1 real, segundo o banco.

2-Alta do dólar faz BC ter lucro recorde no primeiro semestre. Beneficiado pela alta do dólar, o Banco Central (BC) teve lucro recorde no primeiro semestre.

3-China tem agora um Goldman Sachs falsificado. A China já foi acusada de piratear filmes, bolsas, relógios Rolex — e até mesmo carros. Agora, adicione o Goldman Sachs à lista.

4-JHSF cancela compra de fatia em shopping em SP. A JHSF Participações informou nesta quinta-feira que encerrou as tratativas com a Fundação Conrado Wessel para possível compra de participação no shopping Pátio Higienópolis em São Paulo.

5-Cielo eleva participação em empresa de recarga de celular. A empresa de meios de pagamento eletrônico Cielo anunciou nesta quinta-feira investimento de 82,7 milhões de reais para ampliar sua participação na Multidisplay, controladora da empresa de tecnologia para dispositivos móveis M4U.

6-Petrobras prevê mais US$4,3 bilhões para obras do Comperj. A Petrobras prevê necessidade de investimento de 4,3 bilhões de dólares para concluir obras da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) e do primeiro trem de refino do Comperj, um dos empreendimentos envolvidos em um bilionário esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato.

7-Edemir diz que no passado CPMF destruiu mercado de capitais. O diretor-presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, disse na quinta, 27, que espera que o governo olhe para trás para ver que no passado a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) “destruiu o mercado de capitais” e que, caso esse tributo retorne, que seja implementado de uma forma que preserve esse mercado, especialmente o de ações.

8-Tesouro Nacional confirma novo bloqueio de recursos ao RS. O Tesouro Nacional voltará a bloquear os repasses federais ao Rio Grande do Sul caso o estado não pague a parcela de agosto da dívida com a União, conforme decisão anunciada hoje (27) pelo governador Ivo Sartori.

9-Brasil já deveria ter sido rebaixado, diz Roubini. Para Nouriel Roubini, o Brasil deveria ter perdido o grau de investimento já no ano passado. Em artigo publicado hoje no Project Syndicate, o economista conhecido como “Dr. Desastre” usa o país como exemplo para criticar o sistema atual das agências de rating.

10-Estados e municípios preparam proposta para substituir CPMF. O governo articula no Congresso Nacional a instituição de um novo imposto específico para a saúde. A proposta está em discussão entre o governo federal, os estados e os municípios e não tem nome, definição de alíquota, nem como será implementada.