10 novidades do mercado que você precisa saber

São Paulo – Veja o que você precisa saber.

1- Medidas para mercado de capitais são ótimas, diz BM&FBovespa. As medidas anunciadas na segunda-feira, 16, pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para facilitar o acesso de empresas menores ao mercado de capitais e também para o segmento de renda fixa foram consideradas “ótimas” pelo presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto.

2- 30 ações que superaram o Ibovespa nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o Ibovespa acumulou uma valorização de 10,8%. Você verá a seguir quais foram as empresas que superaram o desempenho do principal índice da Bolsa no período de um ano.

3- Lutas no Iraque não afetam e petróleo fica quase estável. Os contratos futuros de petróleo fecharam quase estáveis na New York Mercantile Exchange (Nymex) na segunda-feira, 16, influenciados pela percepção de que os campos de petróleo iraquianos seguem isolados de ameaças.

4- BM&FBovespa encurtará pregão em dias de jogos do Brasil. O pregão na BMF&Bovespa será mais curto nos dias 17 e 23, quando haverá jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, segundo ofício circular enviado a participantes do mercado.

5- Votorantim aumentará produção em 8 mi de toneladas até 2018. Entre 2012 e 2013, a Votorantim Cimentos expandiu para seis novos países: Espanha, Turquia, Marrocos, Tunísia, Índia e China. Nesse processo de expansão, empregou quase 3.000 pessoas e tornou-se efetivamente uma companhia global, com representações na Europa, África e Ásia.

6- Marcopolo é a Empresa do Ano de Melhores e Maiores 2014. A Marcopolo foi eleita Empresa do Ano da edição de Melhores e Maiores da Revista EXAME 2014. A estratégia traçada pela Marcopolo para conquistar mercado dentro e, principalmente, fora do país foi um dos pontos que levou a empresa a ser escolhida.

7- OSX amplia prejuízo para R$2,42 bi no 1º trimestre. A empresa de construção naval e prestadora de serviços para o setor de petróleo e gás OSX informou na segunda-feira que teve prejuízo líquido de 2,42 bilhões de reais no primeiro trimestre, ante resultado negativo de 17,9 milhões de reais um ano antes.

8- Inflação britânica tem mínima de 4 anos e meio em maio. A inflação britânica caiu mais acentuadamente do que o esperado em maio, para a mínima em 4 anos e meio, com os preços dos alimentos caindo e os efeitos da Páscoa tardia sobre os custos de viagem desaparecendo

9- Argentina acusa grupo de credores de extorsão. A presidente Cristina Kirchner afirmou, na noite de segunda-feira, que a Argentina vai continuar pagando a dívida reestruturada em 2005 e em 2010.

10- Presidente colombiano defende pedagogia da paz no 2º mandato. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que no domingo foi reeleito para um segundo mandato, disse que dedicará sua nova gestão a fazer uma “pedagogia da paz” para acabar com o conflito armado que afeta o país há 50 anos.