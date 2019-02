10 novidades do mercado que você precisa saber

São Paulo – Veja o que você precisa saber.

1-Prejuízo da B2W recua 12,5% no 1º trimestre. A companhia de comércio eletrônico B2W, controlada pela Lojas Americanas, registrou prejuízo de R$ 50,4 milhões no primeiro trimestre do ano, um recuo de 12,5% ante o registrado no mesmo período do ano passado.

2-Prejuízo da Marfrig sobe quase 6 vezes no 1º trimestre. A Marfrig Global Foods reportou prejuízo de R$ 570,9 milhões no primeiro trimestre de 2015. O resultado negativo é quase seis vezes maior do que o do mesmo período do ano passado, quando o prejuízo apurado pela companhia havia sido de R$ 96,4 milhões.

3-Lucro líquido da Lojas Americanas soma R$ 22,2 mi no 1º tri. A Lojas Americanas registrou lucro líquido consolidado de R$ R$ 22,2 milhões no primeiro trimestre de 2015, o que representa uma queda de 14,3% ante o registrado no mesmo período do ano passado.

4-MRV foi a construtora que mais lucrou em 2014. Focada em imóveis populares, a MRV foi a construtora entre as de capital aberto que mais lucrou em 2014, segundo dados da consultoria Economática.

5-Gafisa lucra R$ 31,649 milhões no 1º trimestre. A Gafisa reportou lucro líquido de R$ 31,649 milhões no primeiro trimestre de 2015, resultado que reverte o prejuízo de R$ 39,791 milhões anotado no mesmo período do ano passado.

6-Indústria vai à Justiça para reduzir conta de energia. A escalada dos encargos cobrados na conta de luz foi parar na Justiça e poderá custar alguns bilhões ao governo federal. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), que representa grupos como Alcoa, Gerdau, Braskem, Vale e Votorantim, acaba de protocolar uma ação na Justiça contra a cobrança da Contribuição de Desenvolvimento Energético (CDE), que neste ano vai recolher R$ 18,9 bilhões da sociedade brasileira.

7-Petrobras tenta negociar dívida de R$ 400 milhões. Publicado o balanço financeiro de 2014, a diretoria da Petrobras parte agora para resolver outras pendências decorrentes da Operação Lava Jato, que investiga uma suposta corrupção na empresa.

8-Even tem lucro líquido ajustado de R$ 31,1 milhões no 1º tri. O lucro líquido ajustado da construtora e incorporadora Even caiu 42% o primeiro trimestre na comparação anual, para 31,1 milhões de reais, informou a empresa.

9-Lucro líquido do Pão de Açúcar cai 21,3% no 1º trimestre. O Grupo Pão de Açúcar teve queda de mais de 20% no lucro líquido, pressionado pela baixa do resultado do segmento alimentar, e apesar do bom desempenho da empresa de móveis e eletroeletrônicos Via Varejo.

10-Lucro líquido da Cia Hering cai 35,7% no 1º trimestre. A varejista de moda Cia Hering viu o lucro cair quase 36% no primeiro trimestre, diante do ambiente de consumo fraco e previu que a dificuldade vai continuar em 2015.