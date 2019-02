10 novidades do mercado que você precisa saber

São Paulo – Veja o que você precisa saber.

1- Credores vão contestar plano de recuperação da OGX. Um grupo com cerca de 25 credores vai contestar na Justiça o plano de recuperação judicial da antiga OGX. Donos de US$ 220 milhões em títulos de dívida da petroleira de Eike Batista, eles alegam que houve “tratamento desigual” entre os grandes credores da empresa e os minoritários.

2- As empresas brasileiras que mais perderam valor de mercado. O Itaú Unibanco e o Bradesco foram as empresas que mais perderam valor de mercado em maio, segundo um levantamento realizado pela consultoria Economatica.

3-Os casos mais polêmicos por uso de informação privilegiada. Carl Icahn, um dos mais famosos investidores ativistas do mundo, esteve envolvido numa nova polêmica nesta semana. O bilionário está sendo investigado pelo FBI e o pelo órgão regulador de mercado dos Estados Unidos(SEC) por possível atividade de insider trading.

4-Só 17 ações pagam dividendos todos os trimestres. Apenas 17 ações de empresas listadas na bolsa brasileira têm pago dividendos todos os trimestres desde janeiro de 2012.

5- Negócio com Abril Educação não impacta ativos, diz Tarpon. A Tarpon Investimentos esclareceu na quarta-feira, 04, que a participação acionária na Abril Educação será adquirida por sociedade inteiramente detida por determinados fundos de investimento sob gestão da Tarpon, com recursos que já são de titularidade de tais fundos.

6- Por que Gerdau e Luiza Trajano são campeões de reputação. Desde maio de 2011, Jorge Gerdau Johannpeter preside a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do governo. Sob seu comando, o conselho, composto por quatro empresários e quatro ministros, tenta criar soluções de gestão para desafogar a administração pública e “fazer a coisa andar”, como ele mesmo diz.

7- Cade pode obrigar Telefônica a vender fatia na TIM. A Telefônica perdeu no Cade mais uma batalha para evitar que tenha que vender 50% do controle da Vivo ou se desfazer da participação indireta na TIM Brasil.

8- Alibaba prepara funcionários para lidar com fortunas. Enquanto o Alibaba se prepara para o que pode ser a maior oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa de tecnologia até hoje, a gigante de comércio eletrônico chinesa tem aconselhado funcionários sobre como lidar com os aproximadamene 41 bilhões de dólares que podem ser captados por meio da listagem na Bolsa de Nova York.

9- Suzano faz acordo para comprar Vale Florestar por 528,94 milhões de reais. A Suzano Papel e Celulose anunciou na quarta-feira acordo para comprar o Fundo Vale Florestar, que tem 45 mil hectares de florestas de eucalipto plantadas em áreas arrendadas no Pará, por 528,94 milhões de reais.

10- Eletropaulo renegocia contrato com Fundação Cesp. O conselho de administração da Eletropaulo Metropolitana aprovou na quarta-feira, 04, por unanimidade, o aditamento dos contratos de dívida celebrados com a Fundação Cesp, visando refinanciar e escalonar o vencimento das próximas 24 parcelas mensais no montante de R$ 300 milhões, vincendas entre abril de 2014 e março de 2016, as quais serão reescalonadas para pagamento no período de 2016 a 2028.