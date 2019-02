10 notícias para lidar com os mercados nesta sexta-feira

São Paulo – Aqui está o que você precisa saber:

1 – Merkel: perdão da dívida grega será maior que o calculado. Fontes destacaram que a chanceler disse aos deputados que um perdão de 21% da dívida grega será insuficiente para enfrentar a crise orçamentária desse país.

2 – Índices europeus sobem à espera de cúpula da UE. As bolsas de valores da Europa operavam em alta nesta sexta-feira, após a queda da véspera, com esperança de que surjam decisões para resolver a crise de dívida da zona do euro durante a cúpula de líderes da União Europeia, no domingo.

3 – Tóquio cai 0,04% à espera de Europa e balanços. A Bolsa de Tóquio fechou em leve baixa um pregão apático, que antecedeu importantes reuniões de cúpula no fim de semana e o início do pesado fluxo de balanços das companhias japonesas, na próxima semana.

4 – Fator coloca ações da Gafisa em revisão. A Fator Corretora colocou a recomendação para as ações da Gafisa (GFSA3) em revisão após a análise dos resultados operacionais apresentados nesta semana, mostra um relatório assinado pelos analistas Iago Whately e René Brandt.

5 – RBS suspende plano de montar operação no Brasil. O Royal Bank of Scotland (RBS) informou a funcionários que suspendeu os planos para montar uma unidade de banco de investimentos no Brasil, segundo informações do Wall Street Journal.

6 – Ratings soberanos da zona do euro estão em risco por recessão, diz S&P. Segundo agência, se região mergulhar em outra recessão, notas da França, Espanha, Itália, Irlanda e Portugal serão rebaixadas.

7 – EUA consideram crise do euro maior risco para recuperação global. Para subsecretária do Tesouro americano, estabilidade financeira europeia é importante para confiança dos consumidores e dos investidores.

8 – TAM compra novos aviões. A companhia aérea TAM finalizou a compra de 32 aviões Airbus, dos quais 22 são da nova versão do modelo A320, que permite economizar combustível, anunciou nesta quinta-feira o fabricante europeu.

9 – Petrobras mantém preço do gás inalterado. A companhia na quinta-feira uma nota informando que concedeu desconto de 18,6% sobre o valor reajustado no preço do gás.

10 – Groupon pode levantar até US$540 milhões em IPO, diz comunicado. O Groupon informou em comunicado ao mercado nesta sexta-feira que planeja levantar até 540 milhões de dólares em uma oferta pública inicial de ações (IPO, do inglês), valor inferior ao anteriormente planejado, enquanto a maior empresa de descontos diários via cupons enfrenta um mercado acionário fraco, saída de executivos e questionamentos sobre sua contabilidade e seu modelo de negócio.