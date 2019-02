10 notícias para lidar com os mercados nesta sexta-feira

São Paulo – Aqui está o que você precisa saber:

1 – Lucro da BM&FBovespa sobe 29,9% em 2010, para R$ 1,1 bilhão. A BM&FBovespa registrou lucro líquido de 1,144 bilhão de reais em 2010, o que representa um crescimento de 29,9% em relação ao ano anterior, quando o resultado foi de 881,1 milhões de reais. A bolsa atribui o aumento do lucro à melhora da performance operacional, o maior resultado financeiro e ao resultado da equivalência patrimonial dos investimentos no CME Group.

2 – Localiza Rent a Car é elevada para compra pelo Santander. A Localiza Rent a Car (RENT3) teve sua recomendação elevada de manutenção para compra pelos analistas Caio Dias e Alexandre Amson, do Banco Santander. Ele citou o injustificado desempenho abaixo do esperado das ações e os fortes fundamentos da maior locadora de automóveis da América Latina. O preço-alvo para as ações ordinárias da companhia ficou mantido em 33 reais para o final de 2011. “Apesar das projeções de aumento da taxa básica de juros (Selic) no Brasil, esperamos uma expansão significativa para a Localiza nos próximos anos”, afirmaram os analistas.

3 – Desempenho da Lupatech está aquém das expectativas, diz Itaú BBA. Apesar do cenário positivo para as fabricantes de equipamentos que atendem o setor de petróleo e gás, o desempenho da Lupatech (LUPA3) nos últimos dois anos tem ficado “aquém das expectativas”. Em relatório enviado aos clientes, os analistas Paula Kovarsk e Diego Mendes do Itaú BBA projetam que a companhia reportará resultados abaixo do esperado, referentes ao quarto trimestre de 2010. Por conta disso, o Itaú BBA reduziu o preço-alvo para as ações ordinárias da companhia de 27,4 reais para 26 reais até o final de 2011. A recomendação foi mantida em market-perform (performance igual a média do mercado).

4 – Rossi Residencial firma parceria com construtora no Nordeste. A construtora e incorporadora Rossi Residencial anunciou na noite de quinta-feira (17) que firmou parceria com a construtora Norcon para atuação na região Nordeste do país, em um negócio com potencial para Valor Geral de Vendas (VGV) de 300 milhões de reais. Por meio da parceria, a Rossi atuará em Sergipe, Pernambuco, Alagoas e na Bahia com empreendimentos no segmento econômico.

5 – IGP-M sobe 0,88% na segunda prévia de fevereiro. O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) subiu 0,88% na segunda prévia de fevereiro, ante alta de 0,63% em igual período de janeiro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (18). O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) aumentou 1,07%, contra 0,60% antes.

6 – China eleva depósito compulsório de bancos em 0,5 ponto. O banco central da China disse nesta sexta-feira que elevará novamente o depósito compulsório bancário dos bancos, em 0,5 ponto percentual, a segunda alta deste ano e o oitavo acréscimo oficial desde o começo do ano passado. Em comunicado publicado em seu site, o BC chinês disse que a mudança entra em vigor a partir de 24 de fevereiro.

7 – Alta de juro no Brasil compensa aumento do IOF, diz Daiwa Asset. A dívida brasileira está atraente com a alta no rendimento puxada pela expectativa de elevação dos juros, o que compensaria o aumento no imposto sobre o capital estrangeiro, segundo a Daiwa Asset Management, citada pela Bloomberg News. O Brasil poderá elevar a taxa básica de juros dos atuais 11,25% para até 12,75% em julho, com o Banco Central tentando domar a maior inflação em dois anos, disse Daisuke Kubo, administrador de fundos da Daiwa em Tóquio, que gerencia o maior fundo japonês de investimentos em títulos latino-americanos.

8 – Bematech aprova pagamento de R$ 1,8 milhão em dividendos. O conselho de administração da Bematech (BEMA3) determinou nesta sexta-feira o pagamento de 1,804 milhão em dividendos antecipados aos acionistas, o que corresponde a 0,035 real por cada papel da companhia, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O pagamento será efetuado em 1º de março deste ano. Após a operação, as ações serão consideradas ex-dividendos.

9 – Mills diz que acionista controlador reduziu sua participação em 17,2%. A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia (MILS3) disse que seu acionista controlador, a Nacht Participações, reduziu sua participação no capital da empresa em 17,2%, de 39% para 21,8%, segundo comunicado enviado à CVM na noite de quinta-feira. A companhia reitera que a redução de capital da Nacht não provoca qualquer alteração na estrutura administrativa e no controle da Mills.

10 – Mercados asiáticos têm melhor ganho semanal em dois meses. As bolsas de valores da Ásia encerraram a semana com maior ganho semanal em dois meses, em meio a queda nas preocupações sobre inflação que acabou encorajando os investidores a buscarem ações abatidas na região. O índice MSCI que reúne bolsas da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão subia 0,94% às 7h18 (horário de Brasília), a 474,49 pontos. Com isso, o ganho acumulado na semana foi de quase 3%, a melhor performance desde dezembro.