10 notícias para lidar com os mercados nesta segunda-feira

São Paulo – Veja o que você precisa saber nesta segunda-feira.

1- Cade aprova joint venture de Vale e Cemig GT em energia. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a formação de uma joint venture entre a Cemig Geração e Transmissão e a mineradora Vale por meio da Aliança Geração de Energia, segundo publicação no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

2- Iochpe-Maxion vai emitir até R$570 mi em debêntures. A fabricante de rodas automotivas e equipamentos ferroviários Iochpe-Maxion anunciou nesta sexta-feira que fez pedido para emissão de entre 250 milhões e 570 milhões de reais em debêntures em duas séries.

3- OGX estende prazo de testes em Tubarão Azul. A Óleo e Gás Participações, ex-OGX, informou que ampliou o período de testes no Campo de Tubarão Azul, na Bacia de Campos, para até 14 de março de 2014, informou a companhia na sexta-feira.

4- O que esperar dos bancos na Bolsa? Safra escolhe o preferido. O banco J. Safra revisou suas preferências entre os bancos brasileiros listados na Bovespa. Confira aqui a análise.

5- América Móvil é declarada como dominante no mercado mexicano. A gigante de telecomunicações do bilionário mexicano Carlos Slim,América Móvil, disse na sexta-feira que foi declarada como dominante no México por uma nova agência reguladora do setor, como esperado pelo mercado, em meio a uma tentativa do governo de impulsionar a competição no país.

6- Marfrig tem prejuízo de R$83,4 mi no quarto trimestre. A Marfrig Alimentos, segunda maior processadora de carne bovina do país, teve prejuízo de 83,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2013, abaixo do esperado pelo mercado.

7- Estrangeiros respondem por mais de metade do giro da Bovespa. A fatia dos investidores estrangeiros no mercado acionário brasileiro voltou a subir em fevereiro, chegando a mais da metade dos negócios registrados no período, informou a BM&FBovespa.

8- Tesouro antecipa R$1,2 bi para ajudar distribuidoras. O Tesouro Nacional antecipará 1,2 bilhão de reais para cobrir os maiores custos das distribuidoras com a compra de energia mais cara em janeiro, devido ao acionamento das usinas termelétricas, informou o governo federal.

9- Vendas de imóveis residenciais novos em SP crescem 21,5%. As vendas de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo em janeiro cresceram 21,5 por cento em janeiro sobre o mesmo mês de 2013, informou nesta segunda-feira o sindicato da habitação paulista, Secovi.

10- Justiça proíbe fidelidade e cobrança por rescisão de planos. Em decisão publicada no Diário Oficial da União, o juiz Flávio Oliveira Lucas, da 18ª Vara Federal no Rio de Janeiro, proibiu a exigência de fidelidade contratual mínima pelas operadoras de planos de saúde e a cobrança por rescisão do contrato.