10 empresas que mais perderam valor de mercado em março

São Paulo – A Vale foi a companhia que mais perdeu valor em março. O valor de mercado da mineradora passou de 234,14 bilhões de reais em fevereiro para 219,38 bilhões de reais em março. Um redução de quase 15 bilhões de reais.

Outra companhia que teve queda expressiva no valor de mercado foi a Cielo, com queda de 9,5 bilhões de reais. A empresa fechou o mês de março com valor de mercado estimado em 56,15 bilhões de reais.

No ranking das maiores perdas, a BRF aparece na terceira colocação. A empresa viu seu valor de mercado passar de 24,26 bilhões de reais em fevereiro para 18,51 bilhões de reais em março, uma queda de 5,75 bilhões de reais.

Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME. Confira a lista abaixo: