10 empresas que mais ganharam valor de mercado em julho

São Paulo – A Ambev foi a empresa que mais ganhou valor de mercado na Bolsa em julho, cerca de 35 bilhões de reais. Com isso, a gigante do setor de bebidas alcançou o valor de mercado de 316,58 bilhões de reais no período.

Os investidores se mostraram otimistas com os dados apresentados pela companhia no segundo trimestre deste ano. Os números vieram acima do esperado, o que ajudou os papéis fecharem o mês com alta acumulada de mais de 10%. De abril a junho, o lucro líquido registrado pela companhia foi de 2,71 bilhões de reais, um aumento de 16,1%, na comparação com o mesmo período de 2017.

A segunda empresa que mais ganhou em valor de mercado em julho foi o Magazine Luiza. A varejista, que terminou o mês sendo avaliada em 49,84 bilhões de reais, ganhou 10 bilhões de reais. Contribuiu para a boa fase da companhia na Bolsa a expectativa no corte da taxa básica de juros, que incentiva o consumo, além da liberação do saque do FGTS pelo governo federal.

A terceira empresa que mais ganhou valor de mercado foi a JBS, 9,80 bilhões de reais. A companhia terminou o mês de julho sendo avaliada em 66,35 bilhões de reais. As ações da JBS estão em excelente fase na Bolsa. Desde janeiro, os papéis já subiram mais de 126%

Confira a lista das empresas que mais ganharam valor de mercado em julho. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.