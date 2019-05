10 empresas que mais ganharam e (perderam) valor de mercado em abril

São Paulo – A Ambev foi a companhia que mais ganhou valor de mercado no mês passado. A gigante do setor de bebidas ganhou quase 26 bilhões de reais em abril. Com isso, a empresa terminou o mês sendo avaliada em R$ 290,36 bilhões de reais.

A JBS foi a terceira companhia que mais ganhou em valor de mercado no mês passado. Em março, a empresa era avaliada em 42,39 bilhões de reais. Em abril, o valor chegou a 52,64 bilhões de reais, um aumento de 10 bilhões de reais em um mês.

No caso da JBS, a companhia foi beneficiada pelo surto de febre suína na China que está reduzindo o estoque local e que pode aumentar a exportação de carne para o maior consumidor global. Em abril, as ações da JBS subiram mais de 20% na Bolsa.

Os dados foram divulgado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME. Confira a lista das 10 empresas que mais ganharam em valor de mercado abaixo:

Empresa Valor de mercado em março Valor de mercado em abril Quanto ganhou em valor de mercado Ambev R$ 264,58 bilhões R$ 290,36 bilhões R$ 25,78 bilhões JBS R$ 42,39 bilhões R$ 52,64 bilhões R$ 10,25 bilhões Cosan R$ 7,16 bilhões R$ 14,30 bilhões R$ 7,14 bilhões Santander R$ 162,44 bilhões R$ 169,29 bilhões R$ 6,84 bilhões BRF R$ 18,37 bilhões R$ 25,19 bilhões R$ 6,81 bilhões B3 R$ 65,66 bilhões R$ 70,42 bilhões R$ 4,76 bilhões Magazine Luiza R$ 32,66 bilhões R$ 36,14 bilhões R$ 3,47 bilhões BB Seguridade R$ 52,94 bilhões R$ 56,42 bilhões R$ 3,47 bilhões Sabesp R$ 28,70 bilhões R$ 32,12 bilhões R$ 3,41 bilhões Natura R$ 19,55 bilhões R$ 22,50 bilhões R$ 2,95 bilhões

Quem mais perdeu

O levantamento também apontou as empresas que mais perderam valor de mercado no mês passado. No topo do ranking está a Petrobras, que perdeu quase R$ 15 bilhões de reais em valor de mercado. A lista ainda tem Suzano e Itaú Unibanco, na terceira e quarta posição. Confira a lista abaixo: