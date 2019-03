10 ações que estão “baratas” na Bolsa este ano

São Paulo – As ações da Oi, Gafisa e Embraer têm algo em comum. Atualmente, estas companhias são negociadas abaixo do seu valor patrimonial. De uma maneira geral, isso significa que o mercado está pagando por elas menos do que elas realmente valem, considerando a soma de seu patrimônio.

No caso da Oi, a companhia que fez o maior pedido de recuperação judicial da história, voltou a ser recomendada por analistas. O Itaú BBA, o Bradesco BBI e o BTG Pactual são algumas das corretoras que deram recomendações positivas para a ação, após a conclusão do aumento de capital de R$ 4 bilhões, que foi a etapa final de sua gigantesca reestruturação da dívida.

Já a Gafisa segue em desvalorização na Bolsa. No início do ano até agora, os papéis já caíram 45%. No mês passado, o controlador da empresa, Mu Hak You vendeu a sua participação e com isso o controle da construtora passou para um grupo de investidores financeiros locais. Segundo a corretora Planner, o leilão foi de 14,6 milhões de ações, correspondente a uma participação de 33,67% dos papéis ordinários da construtora, ocorreu ao preço de 9 reais.

A Embraer também acumula forte queda na Bolsa este ano. Desde janeiro, os papéis se desvalorizaram mais de 10%. Os últimos resultados apresentados pela companhia, que fechou um acordo com a Boeing, desanimaram o mercado. No último trimestre do ano passado, a brasileira teve prejuízo líquido de 29,4 milhões de reais, revertendo resultado positivo de 239 milhões obtido um ano antes. O Ebtida, que é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização teve queda de quase 39%, ficando em 409,5 milhões de reais.

Confira abaixo a lista das ações que estão baratas na Bolsa. O levantamento foi realizado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME e considerou apenas as ações com volume financeiro médio diário superior a R$ 5 milhões dias em 2019.