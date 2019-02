10 empresas que estão abaixo do valor patrimonial na Bovespa

7/11 (Germano Lüders/EXAME.com)

Desempenho em 2013: +28%. As ações dasão negociadas a um preço abaixo do seu valor patrimonial (0,9x preço / valor patrimonial), conforme lembra Marcelo Torto. Para o analistas, a Suzano está próxima de dar prosseguimento a etapa mais importante do seu árduo processo de desalavancagem financeira, com a entrada em operação de sua nova fábrica de celulose no Maranhão, com impacto significativo na geração de caixa da companhia e consequente redução no nível de alavancagem. Os recentes contratos de financiamento firmados mitigaram grande parte do risco de execução do projeto, alterando a relação risco/retorno de SUZB5 para um ponto favorável.