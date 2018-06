10 ações com pior desempenho desde a Copa de 2014

São Paulo – As ações da BR Pharma têm o pior desempenho nos últimos quatro anos. De junho de 2014 a junho de 2018, os papéis da companhia acumulam perdas de 99%.

As ações da PDG também acumulam forte desvalorização nos últimos quatro anos, de 98%. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.

No terceiro lugar do ranking estão as ações da BR Insurance. A corretora de seguros acumula queda de 92%. Confira a tabela abaixo: