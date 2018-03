Empresa vê rentabilidade de clientes crescer após mentoria

Como ganhar escala, ajustar o quadro de pessoas e criar um bom plano de marketing e de vendas para uma startup continuar crescendo? Foi em busca de uma solução para esses questionamentos que os sócios da SET Soluções Tributárias, consultoria contábil, de TI e jurídica, decidiram participar do programa EXAME Mentoria PME, que coloca empreendedores de todo o país em contato com altos executivos de grandes companhias para analisar e reorientar seus próprios negócios. Nele, os empresários Laurindo Leite Júnior, Leandro Leite, Diengles Zambianco e Gabriel Navarro encontraram ajuda de Rômulo Dias, diretor executivo do Bradesco, e Priscilla Erthal, sócia da aceleradora de negócios Organica.

Criada há cinco anos, a empresa já tinha alcançado um faturamento anual de 5 milhões de reais e aumentado em 250% a carteira de clientes em dois anos quando se viu diante dos desafios. Como suas questões eram bastante específicas, os empreendedores receberam o apoio dos dois mentores.

Na primeira etapa do programa, foram três encontros com Dias. “As conversas foram muito impactantes”, afirma Leandro Leite. Não demorou para o executivo perceber que os sócios estavam sendo conservadores e havia gargalos na produção. “Eles mantinham pessoas ineficientes e precisavam de especialistas. Além disso, não era hora de crescer geograficamente, mas de aumentar a rentabilidade dos clientes e aproveitar suas referências”, explica Dias.

Trazidos para a realidade, os empreendedores reagiram. Reviram a política de remuneração, contrataram dois analistas fiscais qualificados e focaram esforços no desenvolvimento de um canal de vendas. “Mudamos o sistema interno de gestão de projetos, criamos relatórios de acompanhamento, acertamos o perfil de pessoas para contratação e regularizamos o déficit operacional”, afirma Leite.

Já para Priscilla coube a tarefa de fazer os sócios enxergarem o óbvio. “Eles precisavam identificar os clientes mais rentáveis e buscar outros com o mesmo Rômulo Dias, do Bradesco, e Priscilla Erthal, da Organica, ajudam a reformular startup no programa EXAME Mentoria PME crescer reforço para perfil”, explica a mentora. A reação também foi rápida. “Definimos o público-alvo e começamos a investir em produção de conteúdo, funil de vendas e marketing digital”, conta o sócio Gabriel Navarro.

Com casa arrumada e gargalos solucionados, os resultados começaram a aparecer. No último ano, a rentabilidade dos clientes da SET já aumentou 30%. “Agora, sim, estamos organizados para crescer”, concordam os sócios.

As inscrições para quem quiser investir na quarta edição do programa EXAME Mentoria PME, prevista para abril, estão abertas.

