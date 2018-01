Empreendedor muda o rumo de sua empresa após programa de mentoria

Aos 24 anos, Flávio Vinte estava incomodado com a baixa rentabilidade de seu negócio. Empreendedor na Vivaçúcar, que empacota e distribui açúcar cristal para atacadistas e varejistas de Minas Gerais e região, ele viu o faturamento aumentar em três anos, mas a rentabilidade diminuir. “Tinha dois grandes desafios: criar valor para minha empresa e gerar escala”, afirma.

Foi quando decidiu participar da segunda edição do programa Mentoria PME, da revista EXAME, que coloca empreendedores em contato com altos executivos de empresas para discutir desafios e analisar negócios. Em cinco encontros presenciais com Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, Vinte transformou sua visão de negócio. “Na primeira reunião, o mentor falou que eu precisava entender tudo de açúcar”, conta. O empreendedor, então, resolveu sair um pouco do operacional. “Fui conhecer empresas, atacadistas e distribuidores. Fiz um trabalho de 110 páginas sobre açúcar.”

Outro foco foi a busca pela diversificação do negócio. “Vinte se colocava como empacotador de açúcar e tentei mostrar que ele poderia ter um mix de produtos para agregar valor e reduzir o nível de risco do negócio”, afirma Costa. Foi quando o empreendedor analisou mercados internacionais e passou 20 dias no sudeste asiático.

Vinte teve mais um insight durante uma palestra de Walter Longo, conselheiro do Grupo Abril, ao ouvir que empresas não morrem por errar, mas por fazer o certo por muito tempo. “A busca pelo próximo passo para escalar meu negócio foi um dos focos de trabalho com Alexandre Costa”, diz ele, que também aprendeu sobre a importância de gerar caixa para fazer investimentos de longo prazo.

Hoje, a Vivaçúcar trabalha na ampliação do mix de produtos por meio de fusões e aquisições. A busca começou por um negócio em que conseguisse desenvolver um projeto de longo prazo, mas que já tivesse capacidade de geração de caixa imediato. “Como resultado, estou assumindo 50% de uma empresa de sobremesas em pó”, conta.

Otimista com as perspectivas, ele acredita que a mentoria evitou erros e amadureceu ideias. “Recomendo sem ressalvas”, diz. A terceira edição do programa EXAME Mentoria PME está prevista para abril de 2018.

–

Faça sua inscrição

E-mail: mentoriapme@abril.com.br • Telefone: 11 3037 5598