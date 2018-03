Após mentoria, empresa prevê dobrar seu faturamento anual

Há quase dois anos, Alexandre Nunes da Rosa, 52, viu-se diante de um desafio. Ele passou a ser o único acionista da MRS Estudos Ambientais, consultoria em projetos de infraestrutura fundada por ele ao lado de mais dois empreendedores em 1992. Sozinho, percebeu que seria preciso pensar em uma estratégia para reter e engajar uma equipe jovem e dar continuidade ao negócio.

Em busca de ajuda, decidiu participar do programa EXAME Mentoria PME, que coloca empreendedores de todo o país em contato com altos executivos de grandes empresas para analisar seus próprios negócios. Quando soube que seria orientado por Walter Schalka, presidente da Suzano Papel e Celulose, o empreendedor teve certeza de que seria bem amparado. “Decidi participar, mas estava preocupado, pois não é todo executivo que entende de consultoria ambiental”, afirma Rosa.

Aliviado com a nomeação de Schalka, o empreendedor foi até São Paulo para as sessões realizadas na sede da Suzano, no ano passado. Para seu principal desafio, a sugestão de seu mentor foi implementar um programa de participação nos resultados (PPR). “Entendi que seria uma forma de retenção e incentivo para as pessoas trabalharem por resultado e crescerem aqui dentro”, diz Rosa.

O empreendedor acatou a ideia rapidamente. O PPR deve entrar em operação este ano e as perspectivas de resultados são boas. Após dois anos difíceis, a MRS terminou 2017 com novos contratos e a previsão é dobrar o faturamento em 2018, alcançando 30 milhões de reais.

A mentoria não ficou restrita à questão inicial e nem ao período das sessões formais. Este ano, por exemplo, o filho de Rosa, que estuda geografia, começou a estagiar na empresa. Inseguro com a novidade, o pai recorreu ao mentor para saber se a decisão era correta. “Ele não viu problemas, desde que o garoto não tenha regalias por aqui.”

Outro fruto da mentoria foi o programa Bons Ventos Educação, que distribui material escolar para 570 alunos de escolas do Nordeste, onde a MRS faz gestão ambiental de parques eólicos. “Schalka mostrou a importância de ajudar as comunidades em que a gente trabalha e vive. Só posso agradecer.”

As inscrições para quem quiser investir na quarta edição do programa EXAME Mentoria PME, prevista para abril, estão abertas.

–

Faça sua inscrição

E-mail: mentoriapme@abril.com.br • Telefone: 11 3037 5598