Zeca Pagodinho estrela campanha da Tele Sena de Carnaval

O Carnaval é uma das datas mais populares do Brasil e para estrelar a sua campanha comemorativa a Tele Sena convidou o cantor do “povão” Zeca Pagodinho. Com filmes gravados no Rio de Janeiro e assinados 511 filmes, o sambista dirigido por Fernando Bianchi anuncia os prêmios sorteados pelo título de capitalização.

“É bacana protagonizar uma campanha como esta. É bom levar esperança às pessoas, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Espero que essa Tele Sena de Carnaval seja um sucesso e que o povo acredite que a sorte pode bater na sua porta. Tem que botar fé, porque só ganha quem acredita!”.

Confira abaixo alguns filmes criados pelo Departamento de Propaganda e Marketing da Liderança Capitalização, com supervisão de Tadeu Lima, em que o artista personifica o espírito do Carnaval com seus músicos e dezenas de figurantes:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.