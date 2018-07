Youtuber de seis anos lança linha de brinquedos no Walmart

Los Angeles – O menino de seis anos cujos vídeos sobre brinquedos conquistaram bilhões de visualizações no YouTube lançará sua própria linha de animais de pelúcia, slimes e outros produtos no Walmart no próximo mês, anunciou a rede atacadista nesta segunda-feira.

A estrela do canal do YouTube Ryan ToysReview, conhecido simplesmente como Ryan, ajudou a selecionar os brinquedos e roupas que serão vendidos com a marca Ryan’s World, segundo a empresa de mídia infantil pocket.watch, que negociou o acordo com o Walmart.

Os produtos da Ryan’s World serão vendidos exclusivamente nas mais de 2.500 lojas do Walmart nos Estados Unidos e no site Walmart.com a partir do dia 6 de agosto. Os itens serão comercializados por outros atacadistas a partir de outubro.

Os seis canais de Ryan no YouTube encantaram as crianças, muitas vezes atraindo mais de um bilhão de visualizações por mês em vídeos em que aparece brincando e analisando brinquedos. Sua família manteve seu sobrenome em segredo devido a sua idade.

A pocket.watch negociou licenciamentos para que diversas personalidades da internet ampliem seu alcance por meio de brinquedos, roupas e utensílios domésticos. Os produtos da Ryan’s World, criados para crianças de 3 anos ou mais, são os primeiros a chegarem ao mercado.

Entre eles estão camisetas com quatro estampas de algumas das coisas favoritas de Ryan, como pizza.