YouTube lança banners com geotarget no Brasil

São Paulo – O YouTube acaba de lançar um novo formato publicitário nesta semana no Brasil, que confere geolocalização às campanhas no espaço mais nobre do YouTube: o banner na home da plataforma.

Em média, o banner tem 20 milhões de acessos por dia.

Agora, um anunciante do Masthead pode rodar até 50 peças diferentes de uma campanha diária de acordo com a região ou horário do dia.

O novo produto chega para atender uma demanda do mercado brasileiro por maior capacidade de regionalização de seus anúncios. A novidade traz oportunidades para anunciantes de todos os setores, como imobiliário, auto, turismo, etc que poderão otimizar suas campanhas focando em locais e faixas de horário específicas.