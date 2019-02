Microsoft cria vídeos para divulgar Office

Rio de Janeiro – A Microsoft resolveu intensificar a comunicação de seus produtos no Brasil de olho no crescimento do mercado de computadores no país. O setor aumentou 12% em 2011, segundo a consultoria IDC Brasil.

Com o objetivo de divulgar os recursos do Office 2010, a companhia criou uma plataforma de ações composta por peças digitais com vídeos, mídia impressa, material nos pontos de venda, atividades nas redes sociais e aplicativo para celular.

Por meio do mote “O Office 2010 faz mais do que você imagina. Custa menos do que você pensa”, a Microsoft busca explorar a conexão emocional dos consumidores com as suas máquinas e explicar as funcionalidades do programa.

As peças online permitem que os internautas assistam a vídeos, em que são apresentadas situações que poderiam fazer parte do cotidiano de qualquer pessoa. Os filmes apresentam personagens que pretendem exemplificar como os recursos do Word, Excel, PowerPoint e OneNote podem ser utilizados.

Os usuários também poderão acessar a página Compre Office e inserir o seu login do Facebook, para o site colher as informações e imagens disponíveis na rede social, e assim gerar um arquivo com a “vida” do internauta editada no formato do recurso Office 2010 selecionado. Se escolher o Word, o modelo será como o de uma revista, já no PowerPoint, de um álbum de fotos. Quem assina o projeto é a agência Wunderman.