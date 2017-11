Wendy’s aproveita deslize para cutucar McDonald’s

Agendar postagens é uma forma muito utilizada por social medias ao redor do mundo para manter suas páginas com conteúdo vivo periodicamente.

Mas, por mais que o número de contas atendidas se mostre inflado em muitas agências, nenhum deslize, em hipótese alguma, passa sem ser percebido – e muito bem zoado – nas redes sociais. Mc Donald’s foi o último a dar uma escorregada, incidente aconteceu na conta do Twitter durante a Black Friday.

Programado para ir ao ar a uma da manhã do último dia 24, o post foi liberado com os seguintes dizeres: “Black Friday *** Precisa de texto e link****”. Algumas horas depois, ao notar o erro, a própria marca fez aquela brincadeirinha do café que pelo jeito não foi tomado antes do referido tuíte.

Diante das trollagens de muitos usuários, um se destacou vindo da rival direta da rede de fast food Wendy’s que aproveitou o momento para cutucar seu oponente. Mais especificamente as máquinas de sorvete do McDonald’s: “Quando os tuites estao tao quebrados quanto a máquina de sorvete”, disparou.

Confira:

A resposta da cadeia de Ohio, Wendys, diante do deslize foi retuítada 279,846 vezes e recebeu 742,965 Likes.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.