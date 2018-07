Warner se inspira em Harry Potter e lança varinha que ensina programação

Desde seu primeiro produto, a Kano procura seguir uma linha que facilita a vida de seus consumidores. Sua última realização foi um computador que poderia ser facilmente construído por crianças como um jogo de Lego. Agora, procurando desmistificar mais um pouco a tecnologia, a marca lança uma varinha da saga Harry Potter que poderá ensinar programação.

Em parceria com a Warner Bros, o produto funcionará juntamente de um aplicativo. Por meio de uma série de sensores como acelerômetros, magnetômetros e giroscópios, que traduzirão os movimentos da varinha para o software, ela trocará mágica por programação simples.

Ainda mais descomplicado do que o Kit Computador da companhia, a montagem do Kit Harry Potter de Codificação consiste no usuário inserir um pequeno PC na base do produto, tornando a varinha uma ferramenta de aprendizado mais acessível para crianças menores e leigos da tecnologia.

Pensando na interatividade, os programas variam desde fazer uma pena virtual flutuar até a criação de efeitos sonoros baseados no movimento da varinha. Além disso, quando os usuários estiverem familiarizadas, um código em javascript também poderá ser revelado.

Por meio dessa linguagem, ela também poderá ser utilizada como controle remoto para eletrodomésticos inteligentes, tornando o seu preço sugerido de US$100 mais atrativo.

Confira abaixo a propaganda de divulgação:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.