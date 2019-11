Walmart vende espumante Salton com exclusividade

Rio de Janeiro – O Walmart Brasil fechou uma parceria com a vinícola gaúcha Salton e traz de forma exclusiva à rede o Salton Grand Vallé. Com a união, a companhia espera registrar um incremento de 25% nas vendas da categoria de bebidas quentes no Natal deste ano. A aposta foca nas regiões Sudeste e Sul e, no whisky, no Nordeste.

Do total das vendas desses itens, 40% concentram-se neste período festivo e, parte da expectativa do grupo se deve ao feriado prolongado do Natal até o Ano Novo.

O espumante chegou às gôndolas no final deste mês. No Nordeste, do total da categoria de bebidas quentes, mais de 60% das vendas serão de Whisky. Neste final de ano, a expectativa é de um crescimento de 15% na venda desse item.